Heftruck-koning haalt Resilux van de beurs

Pascal Vanhalst, inzake financiële vuurkracht ‘de nieuwe Marc Coucke’ koopt zich in hoog tempo een bedrijvenportefeuille samen. Hij wil petflessengroep Resilux van de beurs halen.

Pascal Vanhalst, zoon van wijlen Paul Vanhalst, de medeoprichter van de West-Vlaamse groep TVH, zorgt voor een nieuwe verrassing. Hij maakt bekend dat hij samen met de familie De Cuyper van de petflessenfabrikant Resilux, het bedrijf van de beurs wil halen. De beoogde overname waardeert het Wetterse bedrijf op 471 miljoen euro. De familie De Cuyper zal na de overname als minderheidsaandeelhouder met een belang van 15 procent aan boord blijven.

Beleggers krijgen 235 euro per aandeel Resilux geboden, een premie van 38,64 procent tegenover de slotkoers van donderdagavond. Doordat de beurs vandaag een flinke dip kent als gevolg van bezorgdheid over een nieuwe variant in de aanslepende pandemie, is de premie de facto nog een paar procent hoger.

De hele overname van Resilux door Vanhalst gebeurt trouwens in twee stappen. Hij koopt eerst de familie De Cuyper uit waardoor hij al de controle verwerft over Resilux. Vervolgens komt er een publiek bod waardoor de aandeelhouders op de beurs kunnen uitstappen. De familie De Cuyper, die in eerste instantie verkoopt, herinvesteert een deel van de opbrengst naast Vanhalst en blijft zo betrokken bij de petflessenfabrikant.

Met Resilux verdwijnt dus opnieuw een Vlaams groeibedrijf van de beurs uit de golf die in de jaren negentig naar de Brusselse beurs trok. Van die golf blijft nog maar weinig over omdat de familiale eigenaren of anderen geloven dat er meer waarde is door het bedrijf van de beurs te halen.

Splitsing

Voor Vanhalst speelt specifiek dat hij op zoek is naar interessante bedrijven om over te nemen nadat hij eerder dit jaar 1,17 miljard ontving toen D’Ieteren zijn belang van 40 procent in de wisselstukkendivisie van TVH overkocht (TVH Parts).

Die verkoop was het gevolg van de splitsing van de familiale belangen van de West-Vlaamse reus in twee delen: de wisselstukken en de heftrucks en vorkliften. Pascal Vanhalst werd de baas bij de kleinere maar kapitaalintensieve tak die hoogtewerkers en heftrucks verhuurt, bekend als Mateco. De familie Thermote ging samen met D’Ieteren verder bij TVH Parts. Een kleine nuance is dat voor de Belgische dochter van Mateco (TVH Equipment) beide families Vanhalst en Thermote toch samen bleven.

Sneller dan Coucke

Vanhalst zet het geld dat hij ontving met bekwame spoed aan het werk. Sommigen noemen hem de nieuwe Marc Coucke. Zijn stijl is anders. Vanhalst is discreet en niet flamboyant zoals Coucke. Maar hij investeert wel in hoog tempo. En eigenlijk sneller dan het tempo dat Coucke maakte nadat hij Omega Pharma verkocht. Het gaat ook telkens om hoge bedragen, getuigde de Resilux-deal.

Vanhalst kocht eerder dit jaar het verpakkingsbedrijf Abriso-Jiffy, de Europese marktleider in isolatiematerialen en beschermende verpakkingsmaterialen. In Nederland volgde de aankoop van de producent van overheaddeuren ConDoor. In Gent liet hij zich opmerken toen hij samen met de vastgoedgroepen Danneels en Monument de Gentse Arsenaalsite van de NMBS kocht. Hij had al eerder (in 2018) een meerderheidsbelang gekocht in het Duitse Suspa( onderdelen voor huishoudtoestellen). De uitdaging wordt wellicht nu om zijn bedrijvenportefeuille goed aan te sturen.