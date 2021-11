Het Overlegcomité is na amper een week opnieuw samengekomen om bijkomende maatregelen aan te kondigen. Zo zal de horeca om 23 uur verplicht moeten sluiten, terwijl discotheken en dancings drie weken volledig dichtgaan.

‘Het is rijden en omzien’, zegt De Croo. ‘We hadden samen met de experten een verkeerde inschatting gemaakt. We zijn verschalkt door de deltavariant en we zijn op het verkeerde pad gezet door de meer besmettelijkere variant van het coronavirus.’

De premier benadrukt dat in België nog nooit zoveel besmettingen per dag geteld zijn dan op dit moment. ‘Soms wel tot 25.000 dagelijkse besmettingen’ zegt De Croo.

‘Hadden we vandaag niet zo’n hoge graad van vaccinatie gehad dan zouden we in een absoluut dramatische situatie gezeten’ aldus De Croo. Maar toch is volgens het overlegcomité van belang dat iedereen zo snel mogelijk een boosterprik krijgt. Het vaccinatieprogramma wordt dusdanig opgeschaald dat iedere Belg binnen zes maanden na de laatste coronavaccinatie een boosterprik kan krijgen. ‘We willen voor de kerstvakantie zoveel mogelijk personen volledig gevaccineerd hebben’, zegt De Croo.

Nieuwe maatregelen

Vanaf zaterdag worden er nieuwe coronamaatregelen van kracht: de horeca moet tussen 23 uur en 5 uur sluiten. Discotheken en dancings gaan opnieuw dicht.

Het dragen van een mondmasker in publieke binnenruimten wordt verplicht voor iedereen vanaf 10 jaar. Privéfeesten worden verboden, al geldt een uitzondering voor bruiloften en begrafenissen. Publieke bijeenkomsten zijn aan zeer strenge regels gebonden. Sportwedstrijden die binnen plaatsvinden mogen doorgaan, maar zonder publiek.

De nieuwe maatregelen gelden voorlopig in ieder geval tot 15 december, dan komt het overlegcomité opnieuw samen.

Walk-in centra

‘De druk op de zorg is hoog en blijft oplopen’, zegt De Croo. Het overlegcomité ziet dat huisartsen het op dit moment te druk hebben met het uitvoeren van coronatesten. Er komen daarom zogeheten ‘walk-in centra’ waar mensen zich zonder afspraak kunnen melden om zich laten testen op het coronavirus. Het is nog niet duidelijk op welke termijn deze centra open gaan en waar ze precies komen. De Croo hoopt ermee ‘de besmettingsketen te breken’.

Maandag worden mogelijk nieuwe maatregelen in het onderwijs aangekondigd.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) laat weten dat er ‘geen enkele reden is tot paniek, maar wel zeer veel reden tot grote voorzichtigheid’. Hij roept dan ook op: ‘Beperk uw contacten, draag het mondmasker, spreek buiten af wanneer dat kan’. Vandenbroucke laat weten dat er zaterdag verder gesproken wordt over de teststrategie.

Vandenbroucke stipt aan dat het onderwijs door het grote aantal besmettingen onder grote druk staat: ‘Als we willen vermijden dat de scholen echt crashen, zullen we snel moeten ingrijpen.’

Zuid-Afrika

Over de nieuwe variant die gevonden is in Zuid-Afrika maken minister Vandenbroucke en premier De Croo zich niet al te veel zorgen. ‘De Europese Commissie heeft beslist om alle luchtverkeer tussen Europa en een aantal Afrikaanse landen stil te leggen. Bij ons moeten mensen die terugkomen uit één van die landen verplicht tien dagen in quarantaine, voor niet-Belgen geldt een inreisverbod’, aldus De Croo.

De Europese Unie is bezig met het instellen van een stop op vluchten tussen Europa en zuidelijk Afrika. Volgens Vandenbroucke is ook België bezig met zo’n verbod. Inwoners van de Europese Unie moeten bij terugkeer uit Zuid-Afrika, Namibië, Lesotho, Botswana, Swaziland en Zimbabwe tien dagen verplicht in quarantaine, reizigers uit die geen Europees paspoort hebben krijgen een inreisverbod.