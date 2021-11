Droge start maar regenzone op komst, sneeuw in de Ardennen

Vrijdag start meestal droog met opklaringen maar rond de middag schuift een regenzone vanaf de kust over het land. In de Ardennen valt de neerslag als sneeuw.

De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. De wind kan vrij krachtig waaien met rukwinden tot 50 of 60 km/u. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond valt er nog sneeuw in de Ardennen met vorming of verdere aangroei van een sneeuwlaag boven 300 of 400 meter. Elders is er regen, stofhagel of smeltende sneeuw. In het tweede deel van de nacht wordt het droger vanuit het westen met bredere opklaringen. De minima liggen rond +4 graden aan zee en tussen -3 en +3 graden elders. In het binnenland wordt de wind zwak.

Verwachting voor het weekend

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met geregeld buien. In het westen van het land vallen regenbuien, of bij de hevigste buien regen en sneeuw gemengd. In het centrum van het land valt regen of smeltende sneeuw, en in de Ardennen sneeuw. De maxima schommelen rond 0 of 1 graad op de Ardense hoogten, tussen 2 en 5 graden in het centrum en rond 6 à 7 graden in het uiterste westen. De wind waait matig tot vrij krachtig.

Zondag is het wisselvallig met geregeld buien. Aan de kust kunnen de buien intens zijn en vergezeld van een donderslag. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden in het westen. De wind is matig tot vrij krachtig.

Verwachting voor de komende week

Maandag is het wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en kans op enkele buien. In de Ardennen houden de buien een winters karakter. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 7 graden in het westen. Er waait een matige wind.

Dinsdag trekt een storing door het land met regen en tijdelijk nog winterse neerslag in de Ardennen. Achter de storing stroomt gevoelig zachtere lucht naar onze streken. De maxima schommelen tussen 3 en 10 graden bij een matige wind.

Woensdag zou het aanvankelijk nog zwaarbewolkt zijn met regen. Daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt vrij zacht met maxima van 5 tot 9 graden bij een matige tot vrij krachtige wind.