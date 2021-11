Depot van PostNL in Wommelgem weer vrijgegeven

Het depot van PostNL in Wommelgem dat sinds maandag door het gerecht was gesloten wegens sociale inbreuken, is weer vrijgegeven. Dat laat arbeidsauditeur Gianni Reale weten. Het bedrijf zal wel enkele voorwaarden moeten naleven.

De sociale inspectie, de RVA en de douane deden maandag een grootscheepse inval in depots van PostNL in Mechelen, Wommelgem en Ardooie. De inspectie stelde in Wommelgem tien inbreuken vast rond zwartwerk van chauffeurs en nog eens tien inbreuken rond deeltijdse arbeid. Het depot van Wommelgem werd na afloop van de inspectie verzegeld.

‘Ik heb deze morgen beslist de ontzegeling toe te staan, mits naleving van strenge voorwaarden’, zegt Reale. ‘Indien nieuwe inbreuken worden vastgesteld in de toekomst, zal opnieuw verzegeld worden. De niet-naleving van de opgelegde voorwaarden maakt bovendien een misdrijf op zich uit.’

PostNL moet onder meer afstand nemen van chauffeurs die niet in orde zijn.