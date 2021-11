Europa wil onmiddellijke stop luchtverkeer met zuiden van Afrika

De Europese Commissie zal, ‘in nauw overleg met de lidstaten’, voorstellen met onmiddellijke ingang het luchtvaartverkeer met zuidelijk Afrika een halt toe te roepen in verband met een aldaar ontdekte coronamutatie.

Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag getweet. Als de lidstaten met het voorstel instemmen worden vanaf vrijdagmiddag vluchten uit Zuid-Afrika, Namibië, Lesotho, Botswana, Swaziland en Zimbabwe geschrapt. In België overleggen de Risk Assessment Group (RAG) en Sciensano vrijdag over de situatie, tweet coronacommissaris Pedro Facon.

De noodstop die de Europese Commissie wil, kan worden gebruikt als de epidemiologische situatie in een land of regio buiten de Europese Unie snel slechter wordt, zeker als dat te maken heeft met een nieuwe coronamutatie. De maatregel geldt normaal gesproken niet voor EU-burgers of mensen die al lang in de EU wonen.

Het Verenigd Koninkrijk besloot donderdag al vanaf vrijdag geen vluchten uit de betreffende landen meer toe te laten. De tijdelijke stop wordt over drie weken geëvalueerd. Italië bant reizigers uit het zuiden van Afrika de komende veertien dagen en ook Israël en Duitsland laten voorlopig geen vluchten uit de zes landen meer toe.

De nieuwe mutatie van het coronavirus baart wetenschappers en beleidsmakers zorgen en de verspreiding van de B.1.1.529-variant wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. Die werd voor het eerst in Botswana gespot en duikt ondertussen steeds vaker op in Zuid-Afrika. Ook in Hongkong en Israël kon de variant al geïdentificeerd worden.

WHO komt samen

In Zuid-Afrika wordt volop onderzoek gedaan naar de nieuwe variant, die door het leven zal gaan als de ‘nu-variant’. Een groep experts van de WHO komt vrijdag samen om de nieuwe virusvariant. De WHO bepaalt of de variant wordt gecategoriseerd als ‘zorgwekkend’.

Wat de nu-variant bijzonder maakt is dat er mutaties optreden in de spike-eiwitten. Dat eiwit dringt de menselijke cellen binnen en hecht zich eraan vast. De vaccins zijn zo ontworpen dat het immuunsysteem in gang wordt gezet tegen dergelijke spike-eiwitten. Mutaties in die eiwitten kunnen het ons immuunsysteem moeilijker maken. In de nieuwe variant zijn al zeker 32 mutaties op de spike-eiwitten vastgesteld, aldus The Guardian.