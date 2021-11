Ikea stapt in Japanse huizenmarkt en verhuurt woningen in Tokio voor nog geen euro per maand

Inwoners van Tokio kunnen sinds deze week niet alleen bij Ikea langs voor hun inrichting, het woonwarenhuis verhuurt nu ook appartementen in de Japanse hoofdstad. De grootte van de woning is met 10 vierkante meter niet om over naar huis te schrijven.

Dat heeft het bedrijf deze week bekendgemaakt. De Zweedse meubelmakers staan bekend om hun lage prijzen en het Ikea-appartement is daarop geen uitzondering, de maandhuur is 99 yen (0,77 euro). De huizen staan in de hippe wijk Shinjuku. Huurders moeten ouder dan 20 jaar zijn, maar verder stelt huisbaas Ikea geen eisen.

Kleine appartementen zijn in Tokio niet bijzonder: in de Japanse hoofdstad staan woningen met een leefbare oppervlakte van negen of zelfs maar vijf vierkante meter. Wat de Ikea-huizen opvallend maakt is dat de huurprijs met nog geen euro per maand extreem laag is. Wonen in Japan is duur, zeker in Tokio, voor een eenkamerappartement betaal je in de hoofdstad makkelijk duizend euro maandhuur en zelfs een minihuis kost nog gemiddeld 400 euro per maand.

Wie een van de piepkleine Ikea-flats huurt hoeft voor de inrichting niet meer langs bij de woonboulevard: de appartementen worden gemeubileerd verhuurd en staan uiteraard vol met spullen van Ikea. Volledig geassembleerd bovendien, dus ook een worsteling met het in elkaar schroeven van hun kasten en stoelen wordt de huurders bespaard.