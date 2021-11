Opnieuw deur uit woning geblazen in Deurne: pand twee weken geleden ook geviseerd

Voor de tweede keer in evenveel weken hebben onbekenden een explosief gegooid naar een woning in de Jules Steursstraat in Deurne. Niemand raakte gewond, maar de knal vernielde deze keer wel de deur volledig.

Verschillende buurtbewoners werden rond 22 uur opgeschrikt door de knal en verwittigden de politie. Volgens een buurman was de knal deze keer heviger dan die van twee weken geleden.

Ook toen raakte de voordeur beschadigd, maar ditmaal is het paneel van de deur helemaal vernield. Wat de explosie veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Twee weken geleden brachten onbekenden zwaar vuurwerk tot ontploffing.

‘De Antwerpse politie kwam ter plaatse en stelde een perimeter in. Het gerechtelijk labo en Dovo komen ter plaatse voor verder onderzoek. Niemand raakte gewond’, vertelt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. Net zoals bij het vorige incident zal de federale gerechtelijke politie het verdere onderzoek volgen.

De woning werd twee maanden geleden verkocht. Volgens onze informatie staat een lid van de familie E.K. ingeschreven op het pand. Die familie is de spil in het dossier van de ‘uithalersfirma’ die actief was bij het havenbedrijf Medrepair. De vrouwelijke bewoonster van het huis was zelf ook even verdachte in dat dossier, ze werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld.