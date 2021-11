Ruim 300 ziekenhuisopnames per dag

Er belanden in België dagelijks weer meer dan 300 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat blijkt vrijdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de zeven dagen vanaf 19 tot en met 25 november waren er per dag gemiddeld net geen 304 ziekenhuisopnames van patiënten met covid-19. In vergelijking met de voorgaande week gaat het om een stijging met meer dan een vijfde.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is intussen opgelopen tot 3.462 (+21 procent). Van hen liggen er momenteel 669 (+16 procent) op de afdelingen intensieve zorg.

Ook de besmettingen blijven intussen toenemen, tot dagelijks gemiddeld 16.762 in de periode vanaf 16 tot en met 22 november. Het gaat om een toename met 50 procent. Er werd een derde meer tests uitgevoerd (110.100), de positiviteitsratio steeg licht tot 15,9 procent.

Het reproductiegetal blijft op 1,12, wat erop wijst dat de epidemie nog aan kracht toeneemt aangezien 1 coronapatiënt gemiddeld iets meer dan 1 andere persoon besmet.

De overlijdens kenden in dezelfde week een opmars tot gemiddeld bijna 36 per dag (+16 procent). Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al ruim 26.700 coronadoden geteld.

Er werden in de periode vanaf 16 tot en met 22 november bijna dubbel zoveel prikken ten opzichte van een week eerder. Er werden bijna 50.000 doses gegeven wat om een stijging van bijna 100 procent. In ons land is nu 77 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd. Wanneer enkel gekeken wordt naar Belgen boven de 18 jaar, gaat het om 87 procent.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.