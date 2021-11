Gentse bankzitters weten niet overtuigen in overbodig duel tegen Anorthosis

Op 10 en 17 maart staat AA Gent in de achtste finales van de Conference League, mogelijk tegen een ploeg met renommée. Meer hoeft u eigenlijk niet te onthouden van een retourtje Cyprus voor de Buffalo’s. Waar Vanhaezebrouck vooraf op hoopte, kreeg hij niet tegen Anorthosis. Wel een 1-0-nederlaag na een wereldgoal.

‘We hebben ook kwaliteit dat niet op het veld staat’, sprak Hein Vanhaezebrouck vooraf. ‘Het is interessant om nog enkele jongens aan het werk te zien in functie van die laatste rechte lijn richting winterbreak.’ Tot daar het enige belang voor de Buffalo’s van de trip naar Cyprus. Omdat Flora Tallin vroeger op de avond Partizan klopte, was AA Gent voor de aftrap al zeker van groepswinst en een stek in de achtste finales.

Vanhaezebrouck dropte zes andere spelers in de basis in vergelijking met de elf die in Waregem startte. Jongens die zich dus mochten bewijzen. Helaas fetakaas, dat viel lelijk tegen. Zoals gewoonlijk in dit kleine broertje van de Europese competities had AA Gent ongeveer zestig procent balbezit. Alleen deed het daar bitter weinig mee. Opéri wilde zich al te hard bewijzen. Bij Lemajic zaten zijn stijve lijf en gebrek aan handelingssnelheid voortdurend in de weg. Bij Godeau bleef het wachten op een goeie inspeelpass. Bruno had een schietkans voor én na de rust, zonder succes. En Bezus leek voetbal weer eens te verwarren met kwantumfysica, zoals hij steeds weer de moeilijkste oplossing zocht.

Owusu, tuk om te tonen dat hij wél in de ploeg hoort, deed het beter maar lag wel aan de basis van het enige doelpunt. Hij verloor de bal domweg aan Lazaros Christodoulopoulos – een naam die gek genoeg moeiteloos gescandeerd werd. Die euh… Lazaros zag Bolat uit zijn doel en trapte de bal vanaf veertig meter raak. Een wereldgoal. Bolat baalde, de kleine maar fanatieke thuisaanhang joelde. Famagusta ligt namelijk in het door Turken bezette deel van Cyprus, waardoor Anorthosis sinds 1974 al niet meer in eigen stad speelt. Een Turkse doelman werkt als een rode lap voor de Grieks-Cyprioten die Bolat bij elke baltoets dan ook uitfloten.

De man van de wereldgoal had eigenlijk niet meer op het veld kunnen staan. Enkele tellen voordien had hij in een kopduel zijn elleboog in het gezicht van Godeau geplant. Maar dit is de VAR-loze Conference League.

Foto: BELGA

Geel voor Hein

De 1-0 bleek voor de thuisploeg het sein om te tonen dat op Cyprus andere wetten van zwaartekracht gelden, zo vaak gingen ze tegen de mat. De enige echte goeie kans in het eerste uur kwam op een vrije trap, maar Husbauer redde de poging van Ngadeu op de lijn.

En dus trad Vanhaezebrouck op. Depoitre, Odjidja en Samoise kwamen erin voor het laatste halfuur, maar behalve een kansje voor Hanche-Olsen kwam Gent eigenlijk nooit dichtbij de gelijkmaker. Wel kreeg Vanhaezebrouck geel omdat hij zich ergerde aan de Zwiterse ref na een beuk op Samoise.

Dat een onuitgegeven elftal kraakt en piept wegens een gebrek aan automatismen, dat is niet onlogisch. Feit is dat zijn bankzitters Vanhaezebrouck niet met een luxeprobleem opzadelden. Zijn kern is breed, dat wel. Kwantiteit staat niet gelijk met kwaliteit.