Red Flames boeken recordzege tegen Armenië: 19-0

De Red Flames (Fifa-19) hebben in de WK-kwalificatie tegen Armenië (Fifa-128) een recordzege geboekt. Na 45 minuten stond het al 11-0. Een monsterscore. Uiteindelijk werd het nog 19-0. Nooit wonnen de Flames met duidelijkere cijfers.

Armenië kwam er gewoonweg niet aan te pas en was absoluut geen partij voor de Flames. Zelfs op training scoren de Belgen niet zo makkelijk. De Armeense doelvrouw liet werkelijk elke bal passeren en de verdedigers van Armenië leken wel aan de grond genageld. Kinderlijk makkelijk lieten ze zich keer op keer ringeloren.

Wijnants en Vanhaevermaet scoorden beiden eenmaal. Eurlings, Teulings en Cayman namen twee goals voor hun rekening en Tysiak en De Caigny scoorden elk een hattrick. Wullaert spande de kroon met vijf goals. Enig minpuntje was dat De Caigny na de rust geblesseerd in de kleedkamer bleef.

De Flames deden zo wel vertrouwen op voor de belangrijke clash tegen concurrent Polen komende dinsdag, maar een waardemeter was deze wedstrijd niet. Tegen het stugge Polen zal het andere koek zijn en dan moeten de Flames winnen als ze over Polen naar de tweede plaats in groep F willen springen.