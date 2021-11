Drie nederlagen voor Jeroen Piqueur

In het dossier Optima trekt voormalig topman Jeroen Piqueur tot nader order drie keer aan het kortste eind voor het hof van beroep.

Jeroen Piqueur, de voormalige topman van de vermogensplanner Optima – die ook de voormalige Optima Bank omvatte die failliet ging – krijgt verschillende juridische tegenslagen te verwerken.

Het hof van beroep heeft het faillissement bevestigd van de managementvennootschap van ­Jeroen Piqueur, Imaco nv. In een ander arrest is ook het persoonlijk faillissement van Piqueur bevestigd en in nog een arrest geraakt ­Piqueur niet onder een verbintenis uit van 20 miljoen euro. Ook daar gaat het om een arrest op het ­niveau van het hof van beroep.

Volgens curator Hans De Meyer van Optima Bank gaat het om drie belangrijke, maar vooral morele overwinningen. Het is nu uitkijken naar het verdere verloop van het strafdossier. Het parket vroeg eerder al de doorverwijzing van veertien partijen naar de strafrechter. De verdediging vroeg echter bijkomende ­onderzoeksdaden.

Toch is ook het arrest in verband met de verbintenis van 20 miljoen euro van Jeroen Piqueur niet onbelangrijk. Die verbintenis kwam er op sterk aandringen van de Nationale Bank, de toezichthouder. ­Piqueur moest zo garanderen dat Optima Bank financieel versterkt zou worden.

Volgens Piqueur werd hij gedwongen tot dat engagement. Hij vocht de verbintenis tevergeefs aan. Ook zijn echtgenote, Benedicte Schumacher, vocht de verbintenis aan.