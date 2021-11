Alles kan nog: KRC Genk pakt punt op het veld van Dinamo Zagreb

KRC Genk maakt nog altijd kans op overwintering in de Europa League. Racing speelde in een spektakelarme wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Dinamo Zagreb, maar zal vooral doelman Dominik Livakovic vervloeken, die zijn ploeg in de slotfase rechthield met twee uitstekende reddingen.

Dan toch wissels voor de cruciale match tegen Dinamo Zagreb. Ten opzichte van de 2-0-nederlaag op Beerschot wijzigde John van den Brom zijn ploeg op vier plaatsen. Paul Onuachu was ziek in het hotel achtergebleven. Zijn plek in de spits werd ingenomen door Ike Ugbo. Verder kreeg Carel Eiting op het middenveld zijn eerste minuten sinds de bekermatch tegen Winkel Sport van vorige maand, kreeg Théo Bongonda nog eens de voorkeur op Joseph Paintsil en verdween Jhon Lucumi uit de ploeg ten faveure van Mark McKenzie.

Keuzes met het oog op fitheid en frisheid vertelde de Nederlandse coach voor de aftrap aan de tv-collega’s. De elf namen die wél speelden, begonnen gedisciplineerd, al liep het in de opbouw vaak mis.

Eerste kansen

Desondanks werd Genk als eerste gevaarlijk. McKenzie stuurde Ito diep. De Japanner vond met een scherpe voorzet Bongonda, die naast devieerde. Even later zag Heynen zijn kopbal op hoekschop van de lijn gered worden. De Genkse aanvoerder raakte het leer niet goed genoeg.

Dinamo, dat ook maar één van de laatste vijf wedstrijden had gewonnen, voetbalde pas op het halfuur zijn eerste kans bij elkaar. Orsic kon bijna profiteren van het uitglijden van Preciado. Zijn schot met links ging een meter of twee over.

Amper vijf minuten later ging hij er toch in. Een zéér, zéér vermijdbare tegengoal voor Genk. Théophile-Catherine trapte ongestoord een lange bal richting Menalo. McKenzie reageerde te traag, Arteaga liet zijn man lopen, Vandevoordt aarzelde en maakte het zo eenvoudiger voor de Bosniër om binnen te tikken: 1-0.

Raket Ugbo

Racing was van slag, Dinamo probeerde meteen door te duwen en nog voor rust zijn voorsprong te verdubbelen. De goal viel echter aan de andere kant, in de slotseconden van de eerste helft. Na een hoekschop bleef de bal in zestien hangen en Ugbo – tot dan toe vrij onzichtbaar – knalde vanuit een moeilijke hoek staalhard via de lat raak. We gingen met 1-1 de rust in.

Het werd daardoor hinken op twee gedachten in de tweede helft. Vol voor deze gaan of het punt veiligstellen? Dinamo haalde eveneens de voet van het gaspedaal. Het zorgde voor lange kansarme minuten. Van den Brom bracht Thorstvedt en Paintsil voor Eiting en Ito.

Genk had de controle, speelde het leer bij vlagen goed rond, maar in de zone van de waarheid liep het altijd mis, vooral door de vele ondermaatse voorzetten. In minuut 83 lukte het de opgerukte Preciado wél om Bongonda te bereiken. De vleugelspits moest snel handelen en mikte met de borst over.

Twee minuten later was Genk daar opnieuw. Na een Kroatische hoekschop stuurde Bongonda Paintsil de diepte in. Livakovic pareerde de inzet van de Ghanees en hield vervolgens met puik keeperswerk ook Bongonda van de 1-2.

Geen late winning goal en geen ideaal scenario dus voor de Limburgers. Overwinteren in de Europa League kan nog steeds, maar dan moet op 9 december thuis wel gewonnen worden van Rapid Wien en moet het hopen dat West Ham de sportieve plicht vervult tegen Dinamo. Een punt tegen Rapid is hoe dan ook voldoende voor de volgende ronde in de Conference League.

DINAMO: Livakovic – Moharrami, Sutalo, Théophile-Catherine, Franjic – Ivanusec, Misic, Ademi, Menalo – Petkovic, Orsic

KRC GENK: Vandevoordt – Preciado, Sadick, McKenzie, Arteaga – Hrsovsky, Eiting, Heynen – Ito, Ugbo, Bongonda

VERVANGINGEN: 66’ Ito door Paintsil, 66’ Eiting door Thorstvedt, 69’ Menalo door Spikic, 75’ Orsic door Andrec, 75’ Ademi door Gojak, 86’ Petkovic door Cop, 86’ Moharrami door Bulat

DOELPUNTEN: 35’ Menalo 1-0, 45+1’ Ugbo

GELE KAARTEN: 74’ Paintsil, 83’ Preciado, 87’ Riddersholm

SCHEIDSRECHTER: Nyberg (Zwe)

TOESCHOUWERS: 7000