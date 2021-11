Belgian Lions openen WK-kwalificatieronde met vlotte winst in Slovakije

De start van de WK-kwalificatieronde bracht voor de Belgian Lions in het Slovaakse Levice tegen Slovakije (Fiba 65) na een spannende eerste helft (35-36) een duidelijke overwinning: 57-83. Zondag wacht in Bergen de tweede partij in poule A en versus wereldmacht Servië (Fiba 6). De Belgian Lions willen zich na vijf opeenvolgende EK’s voor het eerst kwalificeren voor een wereldkampioenschap. Het WK 2023 gaat door in Japan, Filipijnen en Indonesië.

Vanwege de lockdown in Slovakije nauwelijks toeschouwers in de koude Sportova Hala Levice. Bondscoach Dario Gjergja startte met Sam Van Rossom, Retin Obasohan, Pierre-Antoine Gillet, Jean-Marc Mwema en Ismael Bako in de basisvijf. De studieronde bracht veel nervositeit bij beide ploegen en Slovakije nam eventjes de leiding: 5-2. Eerst Sam Van Rossom en Retin Obasohan en dan het goed ingekomen duo Vincent Kesteloot en Alex Libert zorgden de remonte en na een verschroeiende dunk van Ismael Bako voor het eerste Belgische kloofje: 5-10. De Lions verdedigden strak en Alex Libert bleef scoren: 11-15 na het eerste kwart.

Opnieuw Alex Libert, en bommen van Andy Van Vliet en Thomas Akyazili zorgden snel in het tweede schuifje voor een 14-25 voorsprong voor de Belgian Lions. Mario Ihring en Richard Korner scoorden voor Slovakije, maar met een ‘vierpunter’ (driepunter+ bonus vrijworp) van Jean-Marc Mwema ging het naar 16-29. Slovakije liet niet begaan en door toedoen van Vladimir Broziansky en Simon Krajcovic ging het na 8-0 tussenspurt naar 27-31. De Belgische bommen misten hun doel en de Slovaken vonden de aansluiting: 32-33. Sam Van Rossom met een driepunter zorgde halfweg toch voor een 35-36 Belgisch bonusje.

Onder aanvoering van Sam Van Rossom kenden de Lions een sterke start van de tweede helft. Na een 0-8 tussenspurt flikkerde er dan ook een 35-44 op het scorebord. Ismael Bako liep tegen zijn derde fout aan en verdween naar de bank. Het trio Andy Van Vliet, Retin Obasohan en Pierre-Antoine Gillet, met een bom, zorgden wel voor 41-53. Een ‘vierpunter’ van Alex Libert zorgde mee voor een 11-25 run zodat de Belgian Lions het laatste schuifje begonnen met een 46-61 bonus. Met ‘kleine brigade’, Sam Van Rossom, Alex Libert en Retin Obasohan, op het parket drukte een snel België verder op het gaspedaal. Retin Obasohan scoorde belangrijke punten en bij 50-68 lag de partij in een definitieve plooi. Alex Libert zorgde voor de ‘twintiger’ (50-70), Sam Van Rossom vuurde een driepunter af en via ook nog Hans Vanwijn ging het naar afgetekende Belgische winst.

Slovakije-België 57-83

SLOVAKIJE: KRAJCOVIC 10-8 , IHRING 5-3, BRODZIANSKY 9-9, PAVELKA 0-0, DOLEZAJ 0-0, Kömer 7-2, Abrham 2-0, Bojanovsky 2-0, Bachan 0-0 , Dolezaj 0-0, Malovec 0-0

BELGIE: VAN ROSSOM 7-7, OBASOHAN 3-9, GILLET 0-5, MWEMA 4-0, BAKO 4-2, Akyazili 3-2, Serron 0-0, Vanwijn 0-10, Libert 7-10, Kesteloot 3-0, Van Vliet 5-2

KWARTS: 11-15, 24-21, 11-25, 11-22