Podcasttips | Worden vrouwen benadeeld in de zorg?

Journaliste Marjan Justaert gooit de knuppel in het hoenderhok en vormt de podcaststudio van De Standaard om tot debatruimte. Audiocollectief Schik en documentairemaker Sofie Peeters duiken in de ‘gendersensitieve geneeskunde’. Radiolab doet er een schepje bovenop in Mixtape.

Moeten we overgaan tot een verplichte vaccinatie? Groot gelijk, de nieuwe debatpodcast van De Standaard, bindt meteen de kat de bel aan. Het vraagstuk is misschien wel het heetste hangijzer van het moment. Jan-Frederik Abbeloos, chef politiek, en Eva Berghmans, reporter bij DS Weekblad, fileren alle argumenten pro en contra.

De discussie laat jullie niet los. ‘Onze inbox liep meteen vol’, vertelt debatleider Marjan Justaert me. ‘Luisteraars brachten zelf argumenten pro én contra aan en mailden ons hun bevindingen. Fantastisch natuurlijk dat we zoveel reactie krijgen.’

Beluister ‘Groot gelijk’ >

Minder leuk nieuws kwam er deze week van het team achter het DS Podcastfestival: vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen konden zij een fijne beleving van het festival niet meer garanderen. Daarom is besloten om het feest voor het oor uit te stellen naar 1 en 2 april. De line-up blijft grotendeels behouden. Ook de uitreiking van de Vlaamse podcastprijzen, de Oorkondes, wordt naar die datum verplaatst. Tot dan!

P.S. De stemming voor de publieksprijs wordt wel afgesloten op 30 november. Stemmen kan via deze link.

Tickets en info over het DS Podcastfestival >

Urgent, inzichtelijk en bevlogen verteld. Foto: VPRO

1. Nee, een vrouw is geen kleine man

Luid het podcast-alarm! Audiocollectief Schik is terug. De makers van klassiekers als BobenEl Tarangu buigen zich in Geen kleine man samen met documentairemaker Sofie Peeters over de ‘gendersensitieve geneeskunde’. De wat, zeg je? Laat het aan Mirke Kist, Siona Houthuys en Nele Eeckhout over om een complex onderwerp in een bevlogen vertelling te gieten.

Het ‘gendersensitieve’ vraagstuk begint bij Sofie Peeters. Al sinds haar zeventiende heeft ze last van angstaanvallen. Geen huisarts, psycholoog of fysiotherapeut die er raad mee weet. Tot Sofie stopt met de anticonceptiepil en haar angstaanvallen even snel weer verdwijnen als ze gekomen waren. Waarom kon geen enkele medische professional de link leggen?

Geen kleine manklaagt een historische lacune in de medische kennis aan: die over het vrouwenlichaam. Want anders dan men eeuwenlang dacht is een vrouwenlichaam géén kleine man.

Een urgent onderwerp, maar is het ook goed? De montage is opnieuw van het strafste dat je in de Lage Landen kan horen. Schik plakt Sofies beschrijvingen van haar angstaanvallen zo slim aan elkaar dat je hoofd ervan gaat tollen.

Het opzet loopt wel wat stroef: de reeks bestaat uit een ‘hoofddocumentaire’ van ongeveer een uur en vijf ‘bonusafleveringen’ die inzoomen op een aspect dat zijdelings aan bod kwam. Van endometriose tot racisme in de zorg. De documentaire wordt geregeld onderbroken met een doorverwijzing. ‘Als je meer wil weten over x, ga dan naar aflevering y’, klinkt het dan. Alsof je op Wikipedia aan het doorklikken bent.

Maar laat dat je niet afschrikken. Het hoofdgerecht is een sterke, inzichtelijke documentaire over een urgent onderwerp dat ons allemaal aanbelangt.

Beluister ‘Geen kleine man’ >

Een tip van Sofie Peeters Foto: Radio 1.

2. Sofie tipt ‘Lijf’ van Layla El-Dekmak, Schik tipt ‘Damn, honey’

Wat inspireerde Sofie bij het maken van Geen kleine man? Met die vraag belde ik haar op. ‘In eerste instantie denk ik aan Lijf van Layla El-Dekmak’, zegt Sofie. ‘Layla heeft ons gecoacht doorheen het maakproces, maar haar eigen podcast voor Radio 1 vond ik voordien al indrukwekkend.’ In drie afleveringen kijkt El-Dekmak kritisch naar de heersende schoonheidsidealen en de body positivity-beweging. ‘Het zijn intieme verhalen, heel herkenbaar gebracht, ook al hoor je zeer verschillende vrouwen aan het woord.’

‘Wat comedian Serine Ayari vertelde, is me misschien het meest bijgebleven. Een knappe vrouw, maar - zo zegt ze zelf - dat was niet altijd het geval. Ze worstelde met haar gewicht. Doorheen de jaren onderging ze een fysieke transformatie, maar die blijkt niet zo zaligmakend als ze ooit dacht. ‘Knap zijn’ brengt ook heel wat negatieve aandacht met zich mee.’

‘Dat inzicht werkt zo relativerend’, merkt Sofie op. ‘We houden onszelf altijd iets voor. Als we maar die reis maken of die promotie halen, dan zal ik gelukkig zijn. Die onrust kennen we allemaal, maar de conclusie van Ayari is klaar en duidelijk. De grote oplossing ligt zeker niet in het hebben van de perfecte looks.’

Beluister ‘Lijf’ >

Sofie had ook nog een tip van het Schik-drietal. ‘Luister zeker eens naar Damn, Honey, een feministische podcast van twee Nederlandse vrouwen. Het is op en top Nederlands, in de beste betekenis. Zonder gêne en zonder enige aarzeling tackelen ze alle vrouwelijke taboe-onderwerpen, van abortus en menstruatie tot eetstoornissen’.

Beluister ‘Damn, Honey’ >

De cassette was een revolutionaire uitvinding, betoogt ‘Mixtape’. Foto: Radiolab

3. Het geheime leven van het cassettebandje

Bij de komst van nieuwe technologieën doen altijd de wildste voorspellingen de ronde. De website Pessimist Archive verzamelt de grappigste voorbeelden uit het verleden. Zo kreeg de fiets de schuld van de dalende huwelijkscijfers. In werkelijkheid valt de uiteindelijke impact van een technologie op de samenleving amper te voorspellen. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat rock-’n-roll de Chinese samenleving zou binnensluipen via afgedankte cassettebandjes?

Het is maar een van de geweldige verhalen uit Mixtape , een minireeks van Radiolab. De docu-podcast staat garant voor kwaliteit, maar deze vijf afleveringen doen er nog een schepje bovenop. De impact van cassettebandjes op de wereld is onwaarschijnlijk. Een voorproefje? Deze videotrailer geeft meteen zin om te luisteren.

Beluister ‘Mixtape’ van ‘Radiolab’ >

P.S. Zoek je nog een reden om podcasts te luisteren? Het is misschien wel het enige medium waarin beroemdheden nog eens onverbloemd hun gedacht kunnen zeggen, ver weg van hun PR-agent. Dat levert misschien niet altijd de slimste opmerkingen op, maar er gebeurt tenminste wat. Zoals deze week, toen regisseur Ridley Scott op bezoek was bij Marc Marron. Daar had hij een originele verklaring voor de tegenvallende bezoekerscijfers van zijn film The last duel: de millennials!

‘Die millennials zijn grootgebracht op hun fucking gsm. Millennials willen niks meer bijleren tenzij het op hun gsm gebeurt’, fulmineerde de 83-jarige regisseur. Voer voor de Pessimist Archive, denk ik dan.

Beluister het interview met Ridley Scott in ‘WTF with Marc Marron’ >

(Met dank aan filmrecensent Jeroen Struys voor deze suggestie)

Meer tips? Abonneer je gratis op de nieuwsbrief via standaard.be/nieuwsbrieven.

Als je deze tips op je smartphone leest, openen de afleveringen rechtstreeks in de podcast-app van De Standaard. Zo kan je ze meteen beluisteren. Alle tips die in deze nieuwsbrief staan, vind je in de app ook onder de knop ‘Ontdekken’. Heb je de app nog niet? Download het hier.