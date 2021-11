Extreemrechts kaapte anti-coronabetoging

Sarah Melis en andere leden van het kernteam achter de betoging van vorige ­zondag hebben banden met Schild & Vrienden.

De meeste deelnemers aan de Mars voor vrijheid, vorige zondag in Brussel, hadden geen uit­gesproken politieke kleur. Ze ­betoogden tegen wat zij de te ­verregaande coronamaat­regelen vinden. Maar de organisatoren van de mars hebben wel een duidelijke link met extreemrechts, achterhaalde De Standaard. In het persbericht waarin ze de mars aankondigden, noemden ze zich ‘een conglomeraat van vrijheidslievende organisaties die organisaties en mensen van goede wil met elkaar verbindt, om zo verenigd onder hetzelfde vaandel “Samen voor Vrijheid” op straat te komen. Eendrachtig in een liefdevol maar duidelijk signaal naar onze overheid.’

Maar achter de schermen speelde de relatief nieuwe organisatie Feniks Vlaanderen een grote rol bij de voorbereiding van de mars. Ze staat ook op de flyer als een van de organisatoren.

Trui tegen de kou

Feniks komt voort uit het milieu van Schild & Vrienden. Op een groepsfoto van een deel van de ­leden van Feniks Vlaanderen staan verschillende leden van ‘Schild & Vrienden’. Medeorganisator ­Sarah Melis, die de manifestatie apolitiek noemde, betoogde zondag mee in een trui van Feniks Vlaanderen. ­Volgens haar medeorganisator Ezra Armakye gaat dat om een misverstand. ‘Sarah kreeg die trui aangereikt omdat ze het koud had.’

Maar volgens onze bronnen is Melis wel degelijk ­gelinkt aan Schild & Vrienden. De Standaard kon screenshots ­zien waarop ze communicatieadvies krijgt van Dries Van Langenhove, het boegbeeld van Schild & Vrienden. Die was ook aanwezig, maar hij hield zich ver weg van de organisatoren. Melis’ extreemrechtse sympathie was ook de reden voor haar vertrek bij Europeans ­United, een andere ­organisatie die ­tegen de maatregelen ageert. Een derde mede­organisator van de mars, ‘Stephan Vanberingen’, was beheerder van de gesloten Facebookgroep ‘Protest tegen de Coronamaatregelen’, samen met ­Armakye en ­Melis. Maar ­Van­beringen heet eigenlijk Sacha V. Ook hij is lid van Feniks en heeft een verleden bij onder andere Voorpost. Melis was niet bereikbaar voor commentaar.

In De Standaard leest u dit weekend een portret van de aanwezigen op de betoging.