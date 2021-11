Geen groen meer op Europese coronakaart

Geen enkele Europese regio is nog groen op de coronakaart. De Europese Commissie stelt voor om de reisvoorwaarden te updaten, en om voortaan rekening te houden met de vaccinatiegraad bij het maken van de kaart. België kleurt donkerrood, net als Nederland.

Nu Europa volop in de greep is van de vierde coronagolf, wil de Europese Commissie de voorwaarden voor reizen binnen de EU updaten. Wie niet gevaccineerd of recent hersteld is van covid-19 zou bij het reizen naar of vanuit een donkerrode zone sowieso in quarantaine moeten. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd.

De Commissie stelt ook voor dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voor het inkleuren van zijn wekelijkse coronakaart voortaan rekening houdt met de plaatselijke vaccinatiegraad. Het aantal nieuw bevestigde coronagevallen moet dan afgezet worden tegen het percentage gevaccineerde personen.

Bovendien stelt de Commissie een standaard geldigheidsduur van coronacertificaten van negen maanden (na de eerste vaccinatiecyclus) voor. Ze houdt daarbij rekening met de richtlijnen van het ECDC, die een boostervaccin aanraadt na zes maanden, en voegt er drie maanden aan toe om burgers de kans te geven de extra prik te laten zetten. Concreet betekent dit dat lidstaten elkaars certificaten tot negen maanden na de eerste cyclus moeten blijven aanvaarden.

Nederland: donkerrood, misschien lockdown

Incidentiegraad: 1396

Volledig gevaccineerd: 68,8 procent

Nederland tekende in de afgelopen 24 uur meer dan 20.000 nieuwe besmettingen op. In sommige ziekenhuizen zijn chemobehandelingen en orgaantransplantaties al tijdelijk stopgezet om plaats te maken voor nieuwe covidpatiënten op intensieve zorg.

De corona-persconferentie is een week vervroegd naar vrijdag. Een strenge lockdown is niet uitgesloten.

Nu is al de anderhalve meter afstand verplicht, en er is een ‘gedeeltelijke lockdown’. Horeca en supermarkten moeten sluiten om 20 uur, niet-essentiële winkels om 18 uur. Thuiswerk is verplicht, en de Nederlanders mogen maximaal vier gasten per dag bij hen thuis uitnodigen. Cultuurbezoek kan alleen op een vaste zitplaats, na tonen van de coronapas.

Frankrijk: rood, zeker geen lockdown

Incidentiegraad: 281

Volledig gevaccineerd: 69,4 procent

In Frankrijk zijn donderdag meer dan 20.000 besmettingen geteld. De regering kondigde donderdag nieuwe maatregelen af. Daaronder een verplichte boosterprik voor wie zijn coronapas wil behouden. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zegt dat die prik vijf maanden na de tweede inenting kan worden gegeven, hij wordt beschikbaar voor alle volwassenen vanaf 18 jaar. Om al die prikken te kunnen zetten gaan er meer vaccinatiecentra open.

Verder behoudt Frankrijk de verplichte coronapas in horeca en andere openbare ruimten. Mondmaskers zijn verplicht binnen en op kerstmarkten. Thuiswerk blijft aanbevolen.

Over het inenten van kinderen zei Véran dat dit op zijn vroegst in 2022 zal gebeuren.

Duitsland: rood, verplichte vaccinatie?

Incidentiegraad: 733

Volledig gevaccineerd: 68 procent

Donderdag zijn meer dan 50.000 nieuwe positieve tests gemeld. Ziekenhuizen geven aan binnenkort te moeten selecteren op de afdelingen intensieve zorg.

Zorgpersoneel is al verplicht zich te laten vaccineren. Sommige deelstaten laten niet-gevaccineerden niet meer toe in horeca, musea en andere openbare plaatsen. Ook in Berlijn is dat het geval.

De discussie over verplichte vaccinatie voor de gehele bevolking zal gevoerd worden. Kanselier Olaf Scholz heeft al laten weten daarvoor open te staan. Wat ook op tafel ligt in Duitsland is de 3G-regel op het openbaar vervoer. Alleen wie gevaccineerd, herstellend of recent negatief getest is, mag dan de trein en bus in.

Italië: oranje-rood, super green pass

Incidentiegraad: 173

Volledig gevaccineerd: 72,9 procent

In Italië worden elke dag gemiddeld 10.000 nieuwe besmettingen gemeld. De regering van Mario Draghi stelde woensdagavond de super green pass in. Dat betekent dat wie niet gevaccineerd of recent hersteld is, niet langer restaurants, bioscopen, theaters, discotheken of stadions binnen kan.

Boosterprikken worden beschikbaar voor iedereen boven de 18, de derde prik wordt verplicht voor leraren, agenten en militairen. Voor zorgpersoneel geldt die verplichting al.

Italië hoopt hiermee een lockdown te kunnen ontwijken. ‘Ik hoop dat we een goede kerst zullen hebben, dat zal zeker het geval zijn voor gevaccineerden’, zei Draghi.