Akkoord over nieuwe taxiwet in Brussel, met plek voor Uber

De Brusselse regering heeft donderdagmiddag een akkoord bereikt voor de hervorming van de taxiwet. Zo moet ook Uber in de hoofdstad actief kunnen blijven, al is er nog geen oplossing op korte termijn.

Een uitspraak van het Hof van Beroep, die gisteren viel, heeft de toekomst van Uber in Brussel op losse schroeven gezet. De rechter bepaalde dat vanaf vrijdagavond chauffeurs met een limousinevergunning niet langer passagiers mogen oppikken in Brussel voor het mobiliteitsplatform. Aangezien zo’n 95 procent van alle 2.000 Belgische chauffeurs op Uber werken met zo’n limousinevergunning, betekent de uitspraak dat Uber de facto geen taxiritten meer zal kunnen aanbieden in de hoofdstad.

De rechter baseert zich daarvoor op de Brusselse taxiwet, die onder meer bepaalt dat limousinechauffeurs geen ‘toestellen voor radiocommunicatie’ mogen gebruiken. Die verouderde wet, uit 1995, is al langer aan herziening toe. In september lanceerde Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) al een voorstel. Daarin is sprake van één basisstatuut voor alle chauffeurs, of zij nu werken voor een klassiek bedrijf, dan wel voor een deelplatform als Uber.

Tot de rechterlijke uitspraak van gisteren was het rond dat voorstel stil gebleven. Donderdag is de Brusselse regering op de wekelijkse ministerraad dan toch tot een akkoord gekomen, zo meldt het kabinet van Vervoort. ‘Het akkoord moet zorgen voor een rechtszeker en betrouwbaar kader voor de hele beroepssector (verenigingen van chauffeurs, verenigingen van exploitanten en platformen) en tegelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruikers garanderen’, klinkt het.

Details ontbreken nog, maar al wel duidelijk is dus dat vervoersplatformen als Uber juridisch ingebed zullen worden in de nieuwe, Brusselse taxiwet.