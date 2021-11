Groen licht voor vaccinatie vanaf 5 jaar

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft het licht op groen gezet voor het Pfizer-BioNTech-vaccin tegen het coronavirus voor kinderen van vijf tot elf jaar. De dosis van het vaccin zal wel lager zijn dan tot nu toe het geval was in oudere leeftijdsgroepen.

Aan het begin van de vierde golf woekerde het coronavirus al in de lagere school. Naar het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) over de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 werd dan ook reikhalzend uitgekeken. Donderdag besliste het EMA om het licht op groen te zetten voor het Pfizer-BioNTech-vaccin voor kinderen vanaf vijf jaar, mits een aantal aanpassingen.

De dosis van het vaccin zal lager zijn dan in oudere leeftijdsgroepen. Wel zullen nog steeds twee prikken nodig zijn. Het EMA concludeert dat de voordelen van het vaccin bij kinderen van vijf tot elf jaar ‘opwegen’ tegen de nadelen, ‘zeker bij kinderen die een hoger risico lopen op ernstige covid-19’.

Het advies van het EMA gaat nu naar de Europese Commissie. Die beslist of het daadwerkelijk mag worden gebruikt voor de leeftijdsgroep. Daarna kunnen België en de andere Europese landen zelf beslissen of ze kinderen die jonger dan 12 zijn daadwerkelijk gaan vaccineren. Ons land heeft al aangegeven daarmee snel te willen starten.

Waarom prikken?

De kans dat een kind met covid-19 in het ziekenhuis beland is veel kleiner dan voor adolescenten en volwassen. Bij kinderen met overgewicht is de kans op een ziekenhuisopname groter. De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC benadrukte bij hun goedkeuring vooral de voordelen voor de kinderen zelf: minder ziektes, minder ziekenhuis­opnames en overlijdens én minder risico dat ze lessen moeten missen. Maar het vaccineren van kinderen help ook om besmettingen bij anderen te voorkomen.