Hoe een Belgisch-Libanese zakenman Amerikaanse sancties ontdook via Congo

In België werd hij veroordeeld voor miljoenenfraude. Volgens de Amerikanen financiert hij terroristen. In Congo ging zijn zakenimperium ondergronds, maar bleef het de familie-Kabila spekken, kappen in het regenwoud en EU-subsidies opstrijken. Zelf voelt hij zich als een slachtoffer. Congo Hold-up, de onderzoeksreeks van De Standaard en zijn partners, toont de ontluisterende wereld van de Belgisch-Libanese zakenman Kassim Tajideen.