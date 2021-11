Radja Nainggolan riskeert jaar rijverbod: ‘Kans geven om te bewijzen dat hij niet meer in de val zal trappen’

Het Openbaar Ministerie vraagt een jaar rijverbod en een boete van 420 euro voor Antwerp-speler Radja Nainggolan (33). Eind augustus werd hij door de politie onderschept toen hij tegen meer dan honderd kilometer per uur over de Scheldekaaien reed. Daarbovenop legde hij een positieve ademtest af.

De flamboyante middenvelder was amper een week in het land en haalde meteen het nieuws doordat hij in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 augustus rond 1.40 uur door een politiepatrouille werd onderschept op de Rijnkaai. ‘De wagen reed veel te snel en haalde vervolgens nog eens foutief een andere wagen in’, vertelt de procureur. ‘De politie moest een snelheid halen van 106 km/u om de wagen te kunnen inhalen.’

‘De bestuurder (Radja Nainggolan, red.) was vervolgens ook nog eens onder invloed van alcohol. Bij een ademtest blies hij 0,56 mg/l.’ Omdat het niet de eerste keer is dat Nainggolan betrapt werd op te snel rijden onder invloed, vroeg het Openbaar Ministerie een jaar rijverbod en een boete van 420 euro.

Onjuiste snelheidsmeting

Nainggolan kon zelf niet aanwezig zijn bij de zitting. Hij speelt donderdagavond met Royal Antwerp FC tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League en is samen met de ploeg in Duitsland. ‘Toch wil ik benadrukken dat mijn cliënt in gedachten hier in deze zittingszaal aanwezig is, want hij is zeer betrokken bij wat er is gebeurd’, begon advocaat van Nainggolan, meester Omar Souidi, zijn betoog. ‘Radja Nainggolan is een man die voetbal speelt zoals hij mens is en vice versa, namelijk met een groot hart en heel eerlijk.’

‘Hij geeft toe dat hij een fout heeft begaan en schaamt zich daar ook voor. Hij wil absoluut de verantwoordelijkheid nemen voor de fouten die hij maakt, maar enkel als ze correct worden weergegeven’, ging meester Souidi verder. Hiermee verwees hij naar de snelheidsmeting die de politie had uitgevoerd.

‘Ik denk dat de politie zelf niet goed weet hoeveel mijn cliënt nu eigenlijk reed. Het gaat van 120 naar 113 en uiteindelijk naar 106 km/u. Nainggolan geeft toe dat hij aan onaangepaste snelheid heeft gereden, maar volgens hem maximaal 80 km/u. Wat uiteraard nog altijd te snel is.’

Beladen door emoties

Meester Souidi benadrukte de context waarin de overtreding zich had voorgedaan. ‘Nainggolan is geboren en getogen in Borgerhout, later verhuisde hij naar Linkeroever. Hij heeft allesbehalve een makkelijke jeugd gehad. Het enige wat Radja deed was naar school gaan, voetballen en op straat rondhangen. Hier maakte hij vrienden voor het leven’, vertelt zijn advocaat.

‘Na zestien jaar voetballen in Italië keert hij terug naar zijn geboortestad. De avond van de feiten, zijn enige vrije avond die week, spreekt hij af met een vriend die als verrassing ook al zijn jeugdvrienden heeft uitgenodigd. Radja kon op dat moment zijn tranen niet bedwingen en heeft zich die avond laten meeslepen door emoties. Zo’n reünie zal hij niet meer beleven.’

Kinderen naar school brengen

Zijn advocaat betreurt dat de overtreding van Nainggolan zo snel voor de rechtbank verschijnt ‘omdat hij op zo’n korte tijd niet kan bewijzen dat hij lessen heeft getrokken uit zijn fout.’

‘Radja heeft mij laten weten dat hij met twaalf maanden rijverbod kan leven, maar liefst zo veel mogelijk met uitstel. Hij is vader van vier kinderen en vindt het heel belangrijk dat hij zijn kinderen zelf naar school kan brengen en dit kan hij niet zonder wagen. Daarom vraag ik u, geef Radja de kans om te bewijzen dat hij niet meer in die val zal trappen.’

De politierechter reageerde kritisch, omdat de feiten zich eerder al eens hadden voorgedaan, en nam de zaak in beraad. Het vonnis valt op 16 december.