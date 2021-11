Zwangere vrouw en drie kinderen bij 27 verdrinkingsdoden op het Kanaal

Onder de 27 slachtoffers die woensdag de verdrinkingsdood vonden op het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, bevonden zich ook een zwangere vrouw en drie kinderen. Dat schrijven de Franse media. Die melden ook dat een vijfde verdachte is opgepakt.

Op hun opblaasbaar bootje waren ze waarschijnlijk vanuit het Franse Duinkerke vertrokken, om het Kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk, aldus lokale Franse media. Hun bootje zou een aanvaring hebben gehad met een grotere boot, mogelijk een cargoschip. De kustwacht begon een reddingsactie nadat een visser meldde dat hij drijvende lichamen in het Kanaal had gezien.

Eerder hadden verschillende bronnen het over 31 doden, een cijfer dat ook de Franse president Emmanuel Macron meldde in een persmededeling, maar dat cijfer is ondertussen bijgesteld naar 27. Onder de slachtoffers ook een zwangere vrouw en drie minderjarigen, waarvan de exacte leeftijd nog niet geweten is. Carole Étienne, procureur in Lille vertelde aan persagentschap AFP dat het zou gaan om zeventien mannen, zeven vrouwen en drie minderjarigen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin waren er onder andere Irakezen en Somaliërs bij de slachtoffers.

Voor zover bekend zijn twee mensen levend uit het water gehaald, zij liggen momenteel nog op intensieve zorg en worden behandeld voor onderkoeling, bevestigde minister Darmanin aan RTL.

Vandaag arresteerden de Franse autoriteiten een vijfde verdachte. De verdachte heeft een auto die geregistreerd staat in Duitsland, zei Darmanin. Ook zou hij opblaasbare boten hebben gekocht in Duitsland. De eerste vier verdachten werden woensdag al opgepakt op verdenking van mensensmokkel, moord en deelname aan georganiseerde misdaad.

‘Ook België moet meer doen’

Zowel het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk kijken naar mekaar. Brits premier Boris Johnson ‘herhaalde het voorstel om gezamenlijke patrouilles te organiseren’ en hekelde dat hij ‘moeite had bepaalde partners te overtuigen’, met name Frankrijk.

Minister Darmanin zei donderdagochtend dat buurlanden van Frankrijk te weinig doen om mensensmokkel te voorkomen. Zo moeten de Britten volgens de minister regels rond zwartwerken strenger maken om illegale migratie tegen te gaan. Darmanin vraagt ook België en Duitsland om meer te doen om Frankrijk te helpen bij het tegengaan van illegale migratie. De twee landen hebben donderdag een overleg.