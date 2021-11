De deal tussen spijtoptant Dejan Veljkovic en het federaal parket is donderdagvoormiddag goedgekeurd. Het federaal parket bevestigt dat de KI de deal heeft bekrachtigd. Dat is een goede zaak voor het strafonderzoek in operatie Propere Handen, waarin voormalig spelersmakelaar Veljkovic een spilfiguur is.