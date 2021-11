Landingsbanen vanaf 55 jaar in de banksector

Werknemers in de banksector zullen twee jaar vroeger dan voorheen in een landingsbaan kunnen stappen, dat is afgesproken tussen vakbonden en de sectorfederatie.

De landingsbanen zijn één van de onderdelen van het nieuwe loonakkoord dat banken en vakbonden hebben bereikt. Het gaat om een sectorakkoord waarbij er ook maatregelen zijn inzake koopkrachtverbetering en afspraken inzake opleiding. Dat blijkt uit een communicatie van de liberale vakbond ACLVB aan zijn leden.

Inzake landingsbanen zullen werknemers die minstens al een carrière hebben van 35 jaar en die minstens 55 jaar oud zijn, kunnen kiezen om vier vijfde of halftijds te gaan werken met toeslag van de RVA. In de oude regeling lag de leeftijdsgrens op 57 jaar.

Maarten Dedeyne, vakbondssecretaris voor de financiële sector bij het ACLVB, bevestigt de nieuwe afspraken. ‘Veel werknemers waren vragende partij voor een aanpassing van de landingsbanen. Dit in verband met de vele wijzigingen waar de financiële sector mee te maken heeft.’

Er komt ook een recurrente verhoging van de koopkracht voor de lagere bedienden (categorie 1 en 2). De barema’s worden in januari met 0,4 procent verhoogd. De beter verdienende bedienden en de kaderleden vallen buiten de boot. Verder is er een coronapremie voorzien van minimaal 250 euro netto. Er is wel afgesproken dat op niveau van de individuele banken er hogere premies kunnen gevraagd worden. De meeste grootbanken gaan al verder dan de 250 euro netto.

Het minimum aantal dagen opleiding voor alle werknemers van de banken wordt verhoogd tot gemiddeld 5 dagen per jaar maar dit wordt geen individueel recht van de werknemer.

Het akkoord behelst ook een luik inzake telewerk en recht op deconnectie. In het sectorakkoord wordt het maken van afspraken aangemoedigd, maar gebeurt dit niet op het niveau van de sector. De werkgevers verwijzen hiervoor naar het sociaal overleg in elke bank.