Dat tv-maker Bart De Pauw voor sommige aanklachten schuldig is bevonden en voor andere vrijuit gaat, zorgt ervoor dat geen enkele partij helemaal tevreden is met de uitspraak. Dat blijkt uit de eerste reacties.

De Pauw is dan wel veroordeeld voor de belaging van stiliste ­Ellen Lloyd, ­actrices Liesa Naert, ­Ella-June Henrard en nog twee vrouwen en één geval van elektronische overlast. Maar hij gaat vrijuit in de dossiers over Maaike Cafmeyer en Lize Feryn, journaliste Cathérine ­Ongenae en ex-medewerksters Dymphne ­Poppe, Jenka Van de Voorde en Helena De Craemer en nog één andere vrouw. Die gemengde uitspraak zorgt ervoor dat geen enkel kamp volledig de overwinning kan claimen.

De Pauw was met zijn echtgenote persoonlijk aanwezig bij het voorlezen van de afspraak. De tv-maker bleef rustig tijdens zitting. ‘Ik ben heel teleurgesteld, en ga het vonnis lezen’, zei hij na afloop. Ook zijn advocaat Michael Verhaeghe reageerde erg kort. ‘We gaan het vonnis eerst lezen en later commentaar geven’, besloot hij.

Christine Mussche, de advocate van de burgerlijke partij merkte op ‘dat het gedrag van meneer De Pauw erkend is als strafbaar gedrag, en daar ging het ook over’. Ze spreekt daarom alvast van ‘een toepassing van de wet. Het is hetgeen we verwacht hadden, het dossier was duidelijk’.

Over de veroordeling tot zes maanden met uitstel wilde ze niets kwijt. ‘Daar hebben wij als burgerlijke partij niets mee te maken en dat hebben we wel genoeg duidelijk gemaakt denk ik.’ Ze wil het vonnis goed bestuderen voordat ze verdere uitspraken doet, klonk het nog.