Minister Verlinden: ‘Overlegcomité komt versneld bijeen’

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal het Overlegcomite ‘veel sneller dan voorzien’ bijeenkomen om nieuwe maatregelen te bespreken. Ze sluit niet uit dat dit vrijdag al gebeurt.

Dat zegt Verlinden in een gesprek met De ochtend op Radio 1. ‘Wat moet, moet. Niemand had gehoopt in deze vierde golf terecht te komen, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen.’

Ze verwijst naar de noodkreet die huisartsen en ziekenhuizen slaan. ‘Ik denk dat we veel sneller moeten handelen dan initieel voorzien was, en dat betekent ook dat we in de komende dagen al extra maatregelen kunnen nemen’.

De minister herinnert er wel aan dat het premier Alexander De Croo (Open VLD) is die bevoegd is voor het bijeenroepen van het Overlegcomité met de verschillende regio’s, al is er ook met haar overleg daarover. ‘We hebben altijd gezegd dat we snel kunnen schakelen als het nodig is. Als de cijfers zich nu zo aandienen, dan moeten we wat mij betreft ook maatregelen nemen.’

Verlinden pleit voor ‘doelgericht’ maatregelen nemen bij activiteiten ‘waar heel veel verspreiding kan plaatsvinden’. Ze heeft het daarbij nadrukkelijk naar ‘sectoren die geconfronteerd worden met moeilijk na te leven maatregelen’. Als voorbeeld vernoemt ze de discotheken, maar het moeilijk is om de afstandsregels te respecteren. ‘Ik denk dat die sectoren ook behoefte hebben aan duidelijkheid’. Voor bijvoorbeeld restaurants waar mensen aan tafel afstand kunnen houden, is er wat haar betreft geen probleem. Een ‘lockdown’ wil ze een mogelijke verstrenging dan ook niet noemen, zei ze nog op Radio 1.