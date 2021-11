De correctionele rechtbank van Mechelen oordeelt dat tv-maker Bart De Pauw schuldig is aan belaging van vijf vrouwen en bezorgen van elektronische overlast bij nog één andere vrouw. In de andere zaken gaat hij vrijuit.

De rechter legt een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden op. Daarnaast moet De Pauw ook een bijdrage betalen aan het slachtofferfonds en het pro deo fonds.

De rechter acht de belaging van actrices Liesa Naert, ­Ella-June Henrard, stiliste ­Ellen Lloyd en nog twee vrouwen bewezen. De eerste drie hadden zich burgerlijke partij gesteld en krijgen elk een euro morele schadevergoeding, en een rechtsregelingsvergoeding. Voor het bezorgen van elektronische overlast is hij maar in één geval schuldig bevonden.

De betrokken partijen zijn tijdens een korte zitting op de hoogte gebracht van het verdict. De Pauw en zijn echtgenote waren ook aanwezig. De tv-maker bleef rustig bij het voorlezen van het vonnis. ‘Ik ben heel teleurgesteld, en ga het vonnis lezen’, zei hij na afloop.

Christine Mussche, de advocate van de burgerlijke partij merkt op ‘dat het gedrag van meneer De Pauw erkend is als strafbaar gedrag, en daar ging het ook over’. Ze spreekt daarom alvast van ‘een toepassing van de wet. Het is hetgeen we verwacht hadden, het dossier was duidelijk’.

Er kan nog beroep worden aangetekend door het vonnis. De betrokken partijen hebben daar nog dertig dagen de tijd voor.

Minder dan geëist

Het openbaar ministerie vorderde na het proces in oktober een voorwaardelijke ­gevangenisstraf van een jaar. De Pauw ging voor de vrijspraak. Zijn gedrag mag dan ongepast ­geweest zijn, de tv-maker pleegde volgens zijn advocaten geen misdrijf.

­Negen vrouwen stelden zich ­burgerlijke partij – van hen ­waren er zeven aanwezig tijdens het proces. Het gaat om stiliste ­Ellen Lloyd, ­actrices Liesa Naert, ­Ella-June Henrard, Maaike Cafmeyer en Lize Feryn, journaliste Cathérine ­Ongenae en ex-medewerksters Dymphne ­Poppe, Jenka Van de Voorde en Helena De Craemer. Enkel bij die eerste drie werden de feiten minstens deels als bewezen beschouwd. Vier andere vrouwen kregen het juridisch statuut van slachtoffer. Van drie van hen worden de feiten minstens deels bewezen geacht.