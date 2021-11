Trainer Clement na smadelijke nederlaag Club Brugge: ‘Verkeerde keuzes gemaakt’

De levensbelangrijke Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig is op een gigantische teleurstelling uitgedraaid voor Club Brugge. ‘Natuurlijk neem ik de schuld ook op mezelf. Ik ben degene die de namen zet en de tactiek bepaalt’, gaf een diep ontgoochelde trainer Philippe Clement toe.

De spelers van Club Brugge kwamen op alle vlakken te kort in de eerste helft. ‘Moeilijk te verklaren’, zei Clement. ‘We weten dat Leipzig verticaal en fysiek voetbal brengt. In de heenwedstrijd vingen we ze goed op, nu deden we dat bijzonder slecht. We zijn in de eerste helft helemaal overpowered, hebben vier doelpunten geslikt en zelf niets gecreëerd. In de tweede helft was er wel wat reactie, maar het is een heel teleurstellende avond voor ons allemaal.’

• Onherkenbaar Club Brugge weggeblazen door RB Leipzig

De opstelling van Philippe Clement – met zowel Ruud Vormer als Mats Rits op de bank – was op z’n minst verrassend te noemen. ‘Natuurlijk neem ik de schuld ook op mezelf. Ik ben degene die de namen zet en de tactiek bepaalt. Je wilt een doelpunt maken en vooruit spelen, maar we waren niet goed genoeg in de duels. En ik heb uiteraard ook de verkeerde keuzes gemaakt.’

Vechtlust

De coach ergerde zich vooral aan het gebrek aan vechtlust bij zijn spelers. ‘Als je geen duels wint, kan je op dit niveau niet winnen. We moeten rechtstaan en vechten, te beginnen met de duels. We moeten er allemaal voor strijden.’ En Clement keek ook al vooruit. ‘We zullen zien welke spelers de komende dagen tonen dat ze klaar zijn om te vechten in Genk. Ik ga er tot de laatste seconde op hameren dat we scherper moeten zijn in de duels. Ik heb daar de voorbije maanden al aandacht aan besteed, maar niet regelmatig genoeg.’