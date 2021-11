Aantal verkeersdoden in Vlaanderen stijgt

Er vielen in de eerste negen maanden van dit jaar minder verkeersdoden in ons land dan in dezelfde periode vorige jaar. De daling komt dankzij lager cijfers in Wallonië en Brussel, want in Vlaanderen werden dertig verkeersdoden meer geteld dan vorig jaar.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van verkeersinstituut Vias. In Vlaanderen verloren de eerste negen maanden van dit jaar al 170 mensen het leven in het verkeer, 30 meer dan de 140 verkeersdoden in diezelfde periode van 2020. In Wallonië en Brussel was er een daling van respectievelijk 26 in Wallonië en 6 verkeersdoden. De eindbalans komt daardoor op 290, wat twee minder is dan in 2020.

In vier Waalse provincies was het aantal verkeersdoden nooit lager. Enkel de provincie Luxemburg kende reeds een jaar met minder verkeersdoden.

Het totaal aantal ongevallen steeg wel in de drie regio’s, tot 24.905. Het gaat om 15.342 ongevallen in Vlaanderen, 7.038 in Wallonië en 2.525 in Brussel. Alles samen zijn dat er 1.976 meer dan in de eerste negen maanden van 2020.

‘Moeilijk vergelijken’

Vias concludeert wel dat het moeilijk is om de cijfers van 2021 met die van 2020 te vergelijken. ‘Er waren in beide jaren beperkende maatregelen van kracht omwille van de coronacrisis die ongetwijfeld hun impact hebben op de cijfers’, klinkt het.

‘De trend van het aantal verkeersdoden in Wallonië en Brussel is zeer positief, maar de stijging van het aantal slachtoffers in Vlaanderen is onrustwekkend. Een grondige analyse is nodig om de oorzaken te achterhalen, net als voor de stijging van het aantal ongevallen op nationaal niveau. Maar één ding is duidelijk: er zullen inspanningen nodig zijn om de doelstellingen van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid, die dinsdag plaatsvond, te behalen.’