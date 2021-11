Meer dan 16.000 dagelijkse besmettingen

De coronacijfers in ons land blijven de hoogte inschieten. Zowel het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens stijgt fors, blijkt donderdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 15 en 21 november werden er dagelijks 16.100 besmettingen vastgesteld, een stijging met 53 procent op weekbasis. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al ruim 1,7 miljoen Belgen besmet met het virus. Een kentering in de cijfers lijkt er voorlopig niet te komen: uit voorlopige cijfers blijkt dat er op 22 november ruim 23.600 besmettingen werden vastgesteld, dat is het hoogste cijfer sinds de start van de pandemie

In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 108.200 testen afgenomen, 34 procent meer dan de week ervoor. De positiviteitsratio bedraagt 15,7 procent. Het reproductiegetal ligt op 1,12, wat erop wijst dat de epidemie nog aan kracht toeneemt aangezien 1 coronapatiënt gemiddeld iets meer dan 1 andere persoon besmet.

Tussen 18 en 24 november werden dagelijks gemiddeld 295 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 22 procent. In totaal liggen er op dit moment 3.397 mensen in het ziekenhuis (+21 procent), van wie er 686 intensieve verzorging nodig hebben (+21 procent).

In de week van 15 tot 21 november overleden dagelijks gemiddeld 37 mensen aan de gevolgen van covid-19, een stijging met 33 procent op weekbasis. Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al ruim 26.700 coronadoden geteld.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.