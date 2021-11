Vrees voor Brits alcoholtekort tijdens de feestdagen

De Britse branchevereniging voor drankverkopers is bezorgd over tekorten aan alcohol in winkels tijdens de feestdagen door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs om die te bevoorraden. De overheid moet volgens de belangenvereniging meer doen om de tekorten aan truckers in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan.

De Wine and Spirit Trade Association (WSTA) heeft een brandbrief geschreven aan transportminister Grant Shapps. Volgens de WSTA hebben 49 drankbedrijven, waaronder Moët Hennessy, Laurent-Perrier en Pernod Ricard, de brief ondertekend. ‘Er is toenemende zorg onder onze leden dat snelle actie moet worden ondernomen, anders wordt de leveringschaos groter’, aldus de voorzitter van de WSTA. Er zijn volgens hem al grote vertragingen te zien, met hoge kosten, waardoor het aanbod voor consumenten wordt beperkt.

Het Verenigd Koninkrijk worstelt al langer met tekorten aan truckers, waardoor bijvoorbeeld pompstations niet bevoorraad konden worden en winkels met lege schappen te kampen hadden. De Britse overheid heeft verschillende maatregelen genomen, waaronder werkvergunningen voor duizenden buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. De overheid zegt zich geen zorgen te maken over een gebrek aan alcohol in de feestdagenperiode.