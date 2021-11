Extreemrechtse groepen veroordeeld tot zware boetes na dodelijk protest in Charlottesville

Verschillende extreemrechtse figuren en organisaties zijn dinsdag in de VS veroordeeld tot het betalen van meer dan 25 miljoen dollar aan slachtoffers van het protest in Charlottesville in 2017.

Na een proces van een maand in een federale rechtbank heeft een jury twaalf ultrarechtse leiders en vijf groeperingen verantwoordelijk geacht voor het geweld in de stad in Virginia, waarbij een dode en verschillende gewonden vielen. Zo’n 24 personen moeten in totaal ruim 25 miljoen dollar betalen aan de 9 slachtoffers die de rechtszaak aanspanden.

‘We hopen dat dit besluit andere stemmen zal aanmoedigen om zich uit te spreken tegen blanke suprematie’, aldus de burgerlijke partijen na de uitspraak. ‘Dit is een boodschap dat ons land geen geweld tolereert dat gemotiveerd is door raciale of religieuze haat.’

1 dode, 19 gewonden

In de zomer van 2017 hadden honderden blanke nationalisten, onder meer neonazi’s en leden van de Ku Klux Klan, in Charlottesville gedemonstreerd onder de vlag van de beweging ‘Unite the Right’. Ze protesteerden tegen het besluit van de stad om een standbeeld van generaal Robert Lee weg te halen, die de zuidelijke staten leidde tijdens de Burgeroorlog. Tijdens het protest reed neonazi-sympathisant James Fields met zijn auto in op een tegendemonstratie, waarbij één dodelijk slachtoffer en negentien gewonden vielen.

Ook de reactie van toenmalig president Donald Trump, die het geweld van beide zijden veroordeelde, en zo indirect de schuld van de tragedie niet bij de extreemrechtse demonstranten legde, leidde tot verontwaardiging in de Verenigde Staten.

De burgerlijke zaak werd al in 2017 aangespannen, maar liep vertraging op omdat verschillende verdachten hun medewerking weigerden. Tijdens het proces ontkenden de meesten hun extreemrechtse overtuigingen niet, maar ontkenden ze wel dat ze het geweld hadden gepland.