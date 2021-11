Onherkenbaar Club Brugge wordt weggeblazen door RB Leipzig

Zo mooi de Champions League-campagne van Club Brugge begon, zo pijnlijk is het avontuur geëindigd. Blauw-zwart ging woensdagavond met 0-5 de boot in tegen RB Leipzig. Elke fout die de ploeg van Philippe Clement maakte, werd genadeloos afgestraft. Voor rust was de match al gespeeld. Een debacle in vier delen.

De rode stier in het logo van RB Leipzig? Die verwijst heus niet alleen naar de energiedrankgigant die eigenaar is van de club. Als een stier op een toreador, zo fel jaagde RBL woensdagavond op de bal tegen Club Brugge. Twee minuten, zo lang gaf blauw-zwart de indruk zijn voet naast die van Leipzig te kunnen zetten. Daarna werd de ploeg van Philippe Clement op alle hoeken van het veld overklast. Bij de 0-1 leverde Van Der Brempt - op dat moment niet eens zó fel onder druk - de bal te makkelijk in bij de tegenstander. Op de verticale pass die volgde, stapten Hendry en Nsoki te makkelijk uit. Fouten die worden afgestraft op dit niveau. Mignolet keerde de poging van André Silva nog wel, maar aan de tweede paal kon Christopher Nkunku binnenduwen. Voor de Fransman al zijn zesde goal in de Champions League dit seizoen. In het absolute slot deed Nkunku er met de 0-5 nog een zevende treffer bij.

0-2: Onnodig fantasietje van Sowah

Kamal Sowah mocht voor het eerst sinds de bekerwedstrijd tegen Deinze eind oktober nog eens in de basis beginnen. Geen cadeau, zo bleek achteraf. Sowah is zijn goeie vorm van het seizoensbegin al even kwijt en dat was er ook tegen RB Leipzig aan te zien. De Ghanees had op de linkerflank een stevige kluif aan de aalvlugge Nordi Mukiele. Keer op keer werd hij te makkelijk afgetroefd. Op snelheid, maar ook in duel. Tot overmaat van ramp leidde Sowah ook de 0-2 in met een individuele fout. Na geharrewar voor het eigen doel, belandde het leer voor de voeten van Sowah. Die nam té uitgebreid zijn tijd, wilde het balletje nog even opwippen in de zestien vooraleer weg te werken en leed bijgevolg balverlies. Vervolgens maaide hij Brian Brobbey neer binnen het strafschopgebied. Mignolet dook naar de juiste hoek, maar kon de terecht toegekende elfmeter van Forsberg niet stoppen.

0-3: Te laks verdedigd maal twee

Na de 0-2 was het kalf helemaal verdronken voor Club. Blauw-zwart geraakte niet meer onder druk van de bezoekers uit. Bovendien bleven de Bruggelingen de individuele fouten opstapelen. Na een nieuwe opstoot van Leipzig landde de bal aan de hoek van de zestien meter voor de voeten van Angeliño. De Spaanse linksachter heeft een haarfijne voorzet in de voeten en mocht die van Van Der Brempt té makkelijk gebruiken. De rechterflank van Club gaf Angeliño veel te veel ruimte. Opnieuw had de Antwerpenaar dus boter op het hoofd. Opnieuw was hij evenwel niet alleen. Nsoki was in de zestien meter André Silva uit het oog verloren in zijn rug. De Portugees kon de voorzet van Angeliño zo makkelijk voorbij Mingolet koppen. Nsoki mocht bij de rust net als Dost in de kleedkamer blijven.

0-4: Te gemakzuchtige Van Der Brempt

Het werd voor blauw-zwart na de derde treffer vooral zaak om de schade te beperken. Kwestie van het moraal niet helemaal te kelderen. Even leken de bezoekers na de 0-3 gas terug te nemen. Club had tot dan tot vooral geprobeerd iets te creëren met lange ballen richting Bas Dost, maar poogde nu een paar keer te dreigen vanuit de combinatie. Noa Lang – de bedrijvigste Brugse aanvaller voor rust – kreeg te weinig bijval, scoren lukte bijgevolg niet. De beste kans in de eerste helft was een poging van Dost die van dichtbij werd gestopt door Josep Martinez. Tot overmaat van ramp deed Leipzig er aan de overkant wél nog een vierde treffer bij. Zo’n vierde treffer doet de nederlaag altijd nog wat zuurder smaken. Forsberg sneed vanop de linkerkant naar binnen en knalde de bal in de linkeronderhoek keurig voorbij Mignolet. Opnieuw was het Van Der Brempt die slecht verdedigde en Forsberg liet aanleggen. Op het uur werd hij door Philippe Clement uit zijn lijden verlost.

0-5: De afgang compleet

Club Brugge leek na rust de schade te beperken maar de eerredder zat er niet in. Meer zelfs, deze dramatische avond werd beëindigd met een mokerslag: 0-5. Nkunku tekende voor de eindstand met zijn tweede treffer van de avond.