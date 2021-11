Financieel duwtje voor jonge kunstenaars: eerste laureaten van de Fintro Prijzen bekendgemaakt

Zestien jonge kunstenaars krijgen een steuntje in de rug via de eerste Fintro Prijzen ‘Supporting Young Artists’. Die focussen op jonge kunstenaars tussen 18 en 32.

De Fintro Prijzen Supporting Young Artistswerden begin dit jaar in het leven geroepen door thrillerauteur Toni Coppers en de bank Fintro vanuit het idee dat jonge kunstenaars het extra lastig hebben om naam te maken in tijden van pandemie. Zo dreigt er veel aanstormend talent verloren te gaan.

Over drie categorieën gespreid werden vier laureaten bekroond: dichteres en essayiste Charlotte Van den Broeck voor Nederlandse literatuur; romancier, dichter en slammer Jean d’Amérique als haar Franstalige tegenhanger; fotograaf en schilder Pierre Liebaert voor Beeldende kunst en Fotografie en acteur en theatermaker Maxim Storms voor Film, Dans en Theater.

Elke laureaat krijgt 12.000 euro mee naar huis. Voor de tweede en derde prijzen in elke categorie is er telkens 2.000 euro voorzien. Voor elke categorie is er ook een ­publieksprijs. Die gingen naar de dichters Dominique De Groen en Aurélien Dony, kunstenares Laure Winants en regisseur Anthony Nti. Zij krijgen elk 3.000 euro.

Meer dan geld alleen

De prijzen gaan verder dan louter financiële ruggensteun. Bij de uitreiking werd bekendgemaakt dat er een netwerk wordt opgericht dat bestaat uit de finalisten van de Fintro Prijzen, die elkaar kunnen ­inspireren en een beroep kunnen doen op praktische ondersteuning. Dit jaar bieden het Herman Teirlinck-huis en L’Alba in Charleroi een residentieplek aan voor schrijvers, en de vzw Embrace biedt een residentie aan in het kasteel Breachacha op het Schotse ­Hebrideneiland Coll.

Het atelier en kunstencentrum Labiomista van beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen biedt een mentorship aan en het advocatenkantoor MVVP geeft exclusieve­ ­webinars over copyright en contracten. Fintro heeft zich ­geëngageerd om de prijzen minstens drie jaar te ­financieren.