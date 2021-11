Hoe slaan de buurlanden zich door de vierde golf?

Overal om ons heen neemt het aantal coronabesmettingen toe. De buurlanden kondigden al diverse maatregelen aan om de snelle stijging tegen te gaan en de ziekenhuizen te ondersteunen. Een overzicht.

Nederland

Onze noorderburen melden dag na dag nieuwe records. Woensdag berichtte het RIVM over 23.789 nieuwe positieve tests. Wel is een lichte daling te zien in het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, nu 2.535, maar het aantal patiënten op de intensive care neemt toe tot 505. Geen enkele gemeente is nog coronavrij.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) liet daarom weten dat de persconferentie over nieuwe maatregelen een week wordt vervroegd naar deze vrijdag. Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdag bijeen en brengt donderdag advies uit. Aan de hand daarvan besluit het kabinet vrijdag over nieuwe maatregelen. Een strenge lockdown is, ondanks de rellen van afgelopen weekend, niet uitgesloten.

Nu al het geval:

- Anderhalve meter afstand verplicht

- Een avondklok, of ‘gedeeltelijke lockdown’. Horeca en supermarkten moeten sluiten om 20 uur.

- Thuiswerk verplicht

- Bezoek beperken tot vier gasten per dag

- Niet-essentiële winkels moeten sluiten om 18 uur

- Cultuur alleen op vaste zitplaats, en alleen na tonen CST.

Op tafel:

- Zelftesten breder inzetten, ook als mensen klachten hebben

- Mensen met een cruciaal beroep na een negatieve zelftest weer aan het werk laten, zij moeten dan niet wachten op een negatieve PCR-test

- Een algemene lockdown, scholen inbegrepen

Frankrijk

De Franse regering komt donderdag al samen om nieuwe maatregelen te bespreken. Dat zei woordvoerder Gabriel Attal. Lange tijd bleef Frankrijk relatief vrij van de flinke stijgingen, maar nu lijkt de vierde golf ook bij onze zuiderburen volop ingetreden te zijn. Woensdag werden 30.454 nieuwe positieve tests gemeld, blijkt uit cijfers van ECDC.

Nu al het geval:

- CST-verplichting in de horeca

- Thuiswerk is aanbevolen

Op tafel:

- Strengere coronapas

- Anderhalve meter afstand

- Vaccinatieplicht voor bepaalde beroepen

- Verplichting tot thuiswerk

- Mondmaskerverplichting

- Boosterprik voor iedereen boven de 65

Attal zei ook dat een lockdown er voorlopig niet in zit, schrijftLe Monde.

Duitsland

De grote uitdaging van de (nieuwe) Duitse regering bestaat erin het aantal volledig gevaccineerden op te krikken. Voorlopig haalde slechts 67,5 procent van de bevolking de dubbele prik. De nieuwe kanselier Olaf Scholz (SPD) liet al weten open te staan voor de discussie.

Woensdag werden 66.884 nieuwe positieve tests gemeld. Ziekenhuizen geven aan binnenkort te moeten selecteren op de afdelingen intensieve zorg, want het aantal patiënten is bijna dubbel zo groot als het aantal bedden. Meer dan een op de tien scholen draait niet of op halve kracht.

Nu al het geval:

- Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel

- Sommige deelstaten laten niet-gevaccineerden niet meer toe in horeca, musea en andere openbare plaatsen. Ook in Berlijn is dat het geval.

- Thuiswerk is aanbevolen

- Elke week een gratis zelftest

Op tafel:

- Verplichte vaccinatie voor de gehele bevolking

- 3G-regel op het openbaar vervoer. Alleen wie gevaccineerd, herstellend of recent negatief getest is, mag dan de trein en bus in.