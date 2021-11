Vanaf vrijdag geen Uber meer in Brussel

Het Brusselse Hof van Beroep heeft vandaag, woensdag, geoordeeld dat een oud stakingsbevel tegen taxiplatform UberPop in Brussel, ook nu nog geldt voor de diensten van Uber. ‘Deze uitspraak is gebaseerd op verouderde wetgeving’, reageert Uber.

Het Amerikaanse taxiplatform Uber zal vanaf vrijdag 18 uur zijn diensten niet meer aanbieden in Brussel, nadat vandaag een rechtbank in beroep heeft geoordeeld dat een eerder stakingsbevel tegen Uber, uit 2015, nog steeds geldig is. Door het stilleggen van Uber, verliezen zo’n 2.000 chauffeurs ‘de kans om inkomsten te genereren’, laat het bedrijf weten in een persbericht.

Het Amerikaanse taxiplatform streek in 2014 neer in Brussel met UberPop, waarbij particulieren zich konden aanmelden om tegen betaling personen te vervoeren. Maar een rechtbank oordeelde in 2015 dat de dienst niet wettelijk was en vaardigde een stakingsbevel uit tegen UberPop. Daarop hervormde Uber zijn diensten in Brussel en het bedrijf werkt sindsdien alleen nog samen met chauffeurs die over een VVB-vergunning beschikken (eenzelfde vergunning als limousinechauffeurs).

Sinds 2015 kon Uber zo blijven groeien in Brussel, waar naar eigen zeggen zo’n 2.000 chauffeurs voor het taxiplatform rijden. Maar het Brusselse Hof van Beroep heeft vandaag geoordeeld dat het stakingsbevel tegen UberPop ook nog van toepassing is op de huidige dienstverlening van Uber.

‘Deze uitspraak is gebaseerd op verouderde regelgeving die dateert van voor de komst van smartphones en waarvan de regering al zeven jaar heeft beloofd deze te hervormen’, zegt Laurent Slits, verantwoordelijke van Uber in België. ‘Wij zijn zeer bezorgd, omdat 2.000 Brusselse VVB-chauffeurs vanaf vrijdag de mogelijkheid verliezen om inkomsten te genereren. Wij dringen er bij de Brusselse regering op aan snel de sector te hervormen, zodat chauffeurs kunnen blijven werken en voorzien in het levensonderhoud van hun gezinnen.’

Uber onderzoekt of het tegen de zaak in beroep kan gaan.