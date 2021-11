Trump ontmoet Rittenhouse na verdict: ‘Een aardige jongeman’

Ex-president Donald Trump zegt dat hij een ontmoeting heeft gehad met Kyle Rittenhouse, de tiener die Black Lives Matter-betogers doodde en is vrijgesproken.

De 18-jarige Rittenhouse bezocht de voormalige president maandag samen met zijn moeder in Trumps Mar-a-Lago Club in Florida, drie dagen nadat de jury hem had vrijgesproken. Vorig jaar doodde de tiener twee mensen tijdens rassenrellen in Wisconsin, een derde persooon raakte zwaargewond. De jury oordeelde dat hij handelde uit zelfverdediging.

Volgens Trump had Rittenhouse hem gebeld. ‘Kyle, ik heb hem een beetje leren kennen’, zei Trump aan Fox News. ‘Hij vroeg of hij mocht langskomen, omdat hij een fan is. Hij kwam langs met zijn moeder. Een erg aardige jongeman.’

De Fox-presentator Sean Hannity deelde een foto van de ontmoeting.

Trump noemt het proces een gerechtelijke dwaling. ‘Hij had dit nooit moeten doorstaan. Het was wangedrag van de openbare aanklager, en dat gebeurt nu met de Democraten overal in het land.’

Na het verdict van vrijdag stuurde Trump al gelukwensen naar Rittenhouse in een mededeling. ‘Als dat geen zelfverdediging is, dan is niets dat!’, klonk het onder meer.

Kyle Rittenhouse tijdens zijn proces. Foto: AFP

Politiek

In augustus 2020 trok Rittenhouse gewapend met een AR-15-geweer als zelfverklaarde ‘burgerwacht’ vanuit Illinois naar de naburige noordelijke staat Wisconsin om ‘de orde te bewaken en de politie te helpen met relschoppers’. Hij schoot twee mensen dood. Met zijn acties wakkerde Rittenhouse meteen een vlammende politieke discussie aan over vuur­wapens en zelfverdediging.

In de aanloop van de midterms in 2022 wordt de zaak erg gepolitiseerd. Links ziet een rechtse extremist, rechts ziet een held. Republikeinse Congresleden hebben gezegd dat ze Rittenhouse een stage willen aanbieden.