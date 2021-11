Amerikaanse man na 42 jaar gevangenschap vrijgesproken: ‘Onschuldig’

Een rechter in Missouri heeft Kevin Strickland vrijgesproken, na bijna 43 jaar gevangenschap. Op zijn achttiende werd de zwarte man verkeerdelijk veroordeeld voor drievoudige moord. ‘Ik had niet gedacht dat deze dag zou komen.’

Strickland, nu 62 jaar, vernam het nieuws over zijn vrijlating toen hij televisie keek – het breaking news onderbrak zijn soap. In de bijna 43 jaar dat hij vastzat, heeft hij altijd volgehouden dat hij niets te maken had met de moorden op Sherrie Black (22), Larry Ingram (21) en John Walker (20).

Met de uitspraak van rechter James Welsh komt er een einde aan de langste onrechtmatige gevangenschap in de staat Missouri. ‘Het vertrouwen in Stricklands veroordeling is zodanig ondermijnd dat we die ongedaan moeten maken’, zei Welsh. Maar de foutief veroordeelde Kevin Strickland zal waarschijnlijk geen financiële compensatie krijgen, want daar zijn de wetten in Missouri niet op ingericht, meldt de BBC.

Op basis van één (valse) getuigenis

Ook op het moment van de moord was Strickland televisie aan het kijken. Dat alibi werd bevestigd door meerdere familieleden. Er was geen fysiek bewijsmateriaal tegen hem. Zelfs de moordenaars die hun schuld bekend hebben, Vincent Bell en Kilm Adkins, hielden vol dat hun kennis Kevin Strickland niet aanwezig was. De eerste jury werd het niet eens over de zaak, de enige zwarte man onder hen raakte niet overtuigd. Maar in 1979 werd een tweede – volledig witte – jury het wel eens: Strickland werd veroordeeld voor drievoudige moord.

De veroordeling gebeurde op basis van de getuigenis van Cynthia Douglas, de enige overlevende en ooggetuige. Later probeerde Douglas echter meermaals om die getuigenis in te trekken, zonder succes. Ze was onder druk gezet door de politie, verklaarde ze. Die zou haar nog geen 24 uur na de moord gevraagd hebben om ‘Nordy’ – Stricklands bijnaam – uit een groep zwarte mannen te kiezen. Maar ook tijdens het proces, toen iemand haar vroeg of ze zeker was dat ze Strickland had gezien in het huis van Ingram, antwoordde ze: ‘Het is een feit.’

‘Geen prioriteit’

In november 2020 werd de zaak toch heropend door openbaar aanklager Jean Peters Baker. Tientallen vingerafdrukken van de plaats delict, onder meer op het moordwapen, bleken niet overeen te komen met die van Strickland.

Toch duurde het nog maanden om de man vrij te krijgen. Enkele Republikeinen vertraagden het proces. Eric Schmitt, procureur-generaal van Missouri, zei dat hij geloofde dat Strickland schuldig was. Zijn rechterhand Andrew Clarke vulde aan dat de man niet alleen een eerlijk proces had gekregen in 1979, maar er ook ‘decennia alles aan had gedaan om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen’. Gouverneur Mike Parson stemde daarmee in, en vond de herziening ‘geen prioriteit’.

Kevin Strickland spreekt de pers toe, net na zijn vrijlating. Foto: AP

Rojo Bushnell van het Midwest Innocence Project, zei dinsdag aan de BBC dat dit aantoonde ‘hoe ontzettend moeilijk het is om in ons rechtssysteem een fout recht te zetten’. ‘De openbaar aanklager stemde ermee in dat Kevin Strickland onschuldig is, en toch duurde het maanden om hem vrij te krijgen. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn.’

Graf van moeder

Een paar dagen voor zijn vrijlating sprak Strickland met The Washington Post. ‘Ik hoop er het beste van, maar ik vrees het ergste.’ Ook na de uitspraak kon hij nog niet helemaal geloven dat hij vrij was. ‘Ik had niet gedacht dat deze dag zou komen’, zei hij.

Hij is opgelucht, maar de lange gevangenschap heeft zijn stempel gedrukt op het leven van Strickland. In 1978 was hij net vader geworden van een meisje. Hij dacht eraan om in het leger te gaan, om zijn dochter een stabiel leven te geven. Door de straf heeft hij nooit een goede band kunnen opbouwen met haar.

Nu staan er twee dingen op zijn verlanglijstje: de oceaan zien, want die heeft hij nog nooit in het echt gezien, en het graf van zijn moeder bezoeken. ‘Als we niet eerst aan de begraafplaats stoppen, spring ik desnoods uit de wagen en ga ik erheen op handen en voeten.’