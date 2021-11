Twintig arrestaties in Antwerps en Nederlands drugsmilieu, met dank aan informatie via Sky ECC

De Antwerpse Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) heeft een twintigtal huiszoekingen uitgevoerd in België en Nederland. Twintig personen werden daarbij gearresteerd. Er werd ook vastgoed in beslag genomen.

Er zijn opnieuw arrestaties uitgevoerd na informatie die aan het licht is gekomen via Operatie Sky ECC. De voorbije dagen voerde de Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) een twintigtal huiszoekingen uit. Twintig verdachten werden opgepakt en er zijn internationale aanhoudingsbevelen uitgevaardigd voor nog eens vier verdachten. Dat meldt persagentschap Belga. De arrestaties kaderen in een internationaal drugsdossier rond het uithalen van cocaïne in de Antwerpse haven.

Het onderzoek kwam volgens het Antwerpse parket in de zomer van 2020 op gang nadat een brandwacht van een bedrijf in de haven op gewelddadige manier werd overmeesterd. De man kon ontkomen door in een dok te springen en sloeg alarm bij de bemanning van een schip. De daders probeerden intussen een partij cocaïne uit een container te halen, maar moesten op de vlucht slaan toen de politie arriveerde. In de container bleek nog 476 kilo coke te zitten.

Rekeningen geblokkeerd

De onderzoekers konden een link leggen met een Nederlandse bende, die hulp zou hebben gekregen van een corrupte veiligheidsagent. Mede dankzij informatie van het befaamde Sky ECC-onderzoek kon de bende in kaart worden gebracht. Van de twintig arresties warden er dertien gevat in België, zeven in Nederland. Zowat 150 Belgische en Nederlandse politiemensen namen deel aan de actie.

De speurders namen behalve vastgoed, ook drie luxevoertuigen, luxevoorwerpen zoals uurwerken, 36.000 euro cash en wapens in beslag. Er werden ook verschillende rekeningen en beleggingen geblokkeerd.

De politie is er dit jaar in geslaagd om het gecrypteerde berichtennetwerk Sky ECC te kraken. Het systeem was wijd verspreid onder drugstrafikanten. Via de kraak konden speurders meeluisteren en -lezen wat de drugsmaffia allemaal van plan was.