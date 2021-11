Veertig actievoerders in slaapzak voor kabinet Sammy Mahdi

Veertig actievoerders klaagden woensdag aan de Brusselse Regentlaan, in de buurt van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), de verzadiging van het opvangnetwerk voor asielzoekers aan. Ze gingen op een stuk karton in een slaapzak op de middenberm liggen.

‘Geen mensen op straat’, ‘Moet er iemand doodvriezen?’, ‘Hoeveel dagen nog, Sammy Mahdi?’ of ‘Asielbeleid anno 2021: koud, kouder, koudst’, stond er te lezen op enkele van de spandoeken en protestborden die de actievoerders bij zich hadden. In twee rijen lagen ze in slaapzak op de middenberm van de Regentlaan, tussen de voorbijrijdende auto’s.

‘We komen in een situatie waarin mensen elke dag op straat slapen voor de poorten van het aanmeldcentrum, in de hoop een afspraak te krijgen. Maar doordat het systeem vastzit, lukt dat gewoon niet’, zegt Elias Van Dingenen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

‘Uitzichtloze situatie’

De actie is georganiseerd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Vriendschap zonder Grenzen, Amnesty International, Gastvrij Boechout en Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek. Zij kaarten de ‘uitzichtloze situatie’ aan en zien dat de opvang stroef loopt op meerdere niveaus.

Ze richten zich tot staatssecretaris Mahdi, die voor hen de eindverantwoordelijkheid draagt. ‘Hij moet die verantwoordelijkheid opnemen’, zegt Van Dingenen. ‘De oplossing is heel duidelijk: meer plaatsen vrijmaken. Het is al lang de ambitie van deze regering om voldoende plaatsen en bufferplaatsen te voorzien. Die ambitie is uitgesproken, maar wordt niet waargemaakt’, besluit hij.