Parket seponeert onderzoek naar corona-uitbraak Ischgl

Het parket van Innsbruck heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak-Ischgl gesloten. Dat melden Oostenrijkse media. Er is volgens het parket geen bewijs van nalatigheid.

In het begin van de coronapandemie was er een grote uitbraak van het coronavirus in het Oostenrijkse skigebied van Ischgl. Begin maart 2020 werden de eerste besmettingen vastgesteld, waarbij vooral naar de après-skibars werd gekeken. Ook veel Belgen raakten er besmet.

Het crisisbeheer kreeg zware kritiek. De autoriteiten werden ervan beschuldigd dat ze te laat hadden ingegrepen en dat hun maatregelen onvoldoende waren. Het onderzoek focuste zich op de rol van vijf mensen, onder wie de burgemeester van Ischgl en twee medewerkers van het districtsbestuur. Het gerecht heeft onder meer bekeken wanneer ze welke maatregelen hebben genomen en hoe ze werden opgevolgd. In het onderzoek werden 27 mensen ondervraagd.

Een deskundigenrapport sprak eerder al van een onjuiste inschatting van de autoriteiten. Maar bewijzen van druk vanuit de toeristische sector zijn niet gevonden.

Het parket heeft het strafrechtelijk onderzoek bijgevolg gesloten. ‘Er zijn geen bewijzen dat iemand nalatig heeft gehandeld of zich schuldig heeft gemaakt aan iets dat het risico op infectie zou hebben vergroot’, zegt de procureur in een verklaring.

Wel lopen er nog meerdere burgerlijke rechtszaken. In september startte de rechtszaak van de weduwe van een man die overleden is na een besmetting in Ischgl tegen de staat. Er zijn ook Belgen die procederen.

Oostenrijk is maandag in zijn vierde lockdown gegaan, maar de Oostenrijkse skiliften mogen voorlopig openblijven voor gevaccineerden. Restaurants, cafés, theaters en niet-essentiële winkels moeten zeker tien dagen sluiten. Slechts 65,5 procent van de bevolking is twee keer gevaccineerd. Vanaf februari geldt in Oostenrijk een vaccinatieplicht.