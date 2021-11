Geplande verfilming leidt tot vrijspraak in 40 jaar oude verkrachtingszaak

De 61-jarige Anthony J. Broadwater werd dinsdag vrijgesproken van verkrachting. In 1982 werd hij veroordeeld voor de verkrachting van Alice Sebold. De auteur van The lovely bones brak in 1999 door met haar relaas van die zaak. Aan de verkrachting twijfelt niemand, maar een geplande verfilming door Netflix zette vraagtekens achter de veroordeling van de vermeende dader.

Openbaar aanklager William Fitzpatrick wond er dinsdag geen doekjes om in de rechtbank van Syracuse in de Amerikaanse staat New York: ‘Onze spijt betuigen volstaat niet. Dit had gewoon nooit mogen gebeuren ...