Weerman voorspelt tot twintig centimeter sneeuw dit weekend: hier moet je zijn voor de eerste winterpret

Goed nieuws voor fans van het echte winterweer. In het zuiden van ons land wordt dit weekend tot 20 centimeter poedersneeuw verwacht. Dat schrijft SudInfo, maar ook het KMI voorspelt sneeuw.

Vanuit Schotland zal er vrijdag een lagedruksysteem naar het zuiden van de Noordzee trekken en een actieve storing met zich brengen. Die neerslagzone zal vrijdag over de Benelux beginnen te trekken en voor regen of smeltende sneeuw kunnen zorgen.

Weerman Luc Trullemans voorspelt dat dit boven 300 meter hoogte smeltende sneeuw of sneeuw zal zijn. Tijdens het weekend zou die hoeveelheid sneeuw zelfs kunnen oplopen tot 15 à 20 centimeter in de Ardennen en op een hoogte van 300 tot 500 meter zal dat een 5 tot 15 centimeter zijn.

Het KMI schrijft dat er zaterdag ook in het centrum en de Kempen tijdens een intense bui wat smeltende sneeuw kan vallen. In de Hoge Venen blijft het lichtjes vriezen en blijft eventuele sneeuw liggen. Zondag kan het dat er boven 500 meter nog steeds sneeuwbuien zijn, elders in het centrum en de oostelijke regio’s kan er soms stofhagel of wat smeltende sneeuw vallen.

In de nacht van maandag op dinsdag reden trouwens voor het eerst de strooiwagens van de Winterdienst van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. Er werd toen in totaal 106 ton zout gestrooid op de gewestwegen in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Ook in Brussel reden de strooiwagens uit.