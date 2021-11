Brian Laundrie, de verloofde van de vermoorde Gabby Petito, doodde zichzelf

Brian Laundrie, de verloofde van de 22-jarige Gabby Petito, is zelf uit het leven gestapt. Dat heeft de advocaat van de familie bekendgemaakt.

Brian Laundrie (23) en zijn verloofde Gabby Petito (22) waren in juli op een roadtrip vertrokken in hun omgebouwd busje. Maar op 1 september keerde Laundrie alleen terug.

Tien dagen later werd Petito door haar moeder als vermist opgegeven. Laundrie weigerde mee te werken aan het onderzoek en verdween niet veel later zelf. Hij werd dan ook al snel als verdachte beschouwd wanneer op 19 september het lichaam van Petito gevonden werd. Zij was met geweld om het leven gebracht.

Een maand later werd ook het lichaam van Laundrie gevonden in een natuurgebied in Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. De doodsoorzaak was land onduidelijk. De autopsie heeft nu uitgewezen dat Laundrie zelfmoord heeft gepleegd. ‘Chris en Roberta rouwen nog om hun zoon en hopen dat deze nieuwe informatie ervoor zorgt dat beide families nu vooruit kunnen’, laat advocaat Steven Bertolino weten.

De verdwijningszaak was groot nieuws in de VS. Volgens de familie van Petito was er iets misgelopen tussen de twee na een ­incident midden augustus in Utah. Toen hield de lokale politie het busje van het koppel tegen na een klacht over huiselijk geweld. Op bodycambeelden die de Amerikaanse politie heeft vrijgegeven, was te zien hoe overstuur Petito was.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.