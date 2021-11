Kerstvakantie begint halve dag vroeger in onderwijs

Op 24 december, de laatste schooldag voor de kerstvakantie en kerstavond, worden leerlingen en leerkrachten na de middag niet meer op school verwacht.

Leerkrachten en leerlingen krijgen een halve dag extra vakantie op 24 december - geen officiële feestdag. ‘Die regeling wordt altijd getroffen als kerstavond op de laatste vrijdag van het eerste semester, en dus buiten de kerstvakantie, valt’, laat het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) weten.

‘Leerlingen, cursisten en personeelsleden kunnen zo op een meer ontspannen manier toeleven naar de festiviteiten die in de meeste families gepland zijn die avond’, klinkt het. De maatregel geldt niet alleen voor scholen, maar ook voor academies en centra voor volwassenenonderwijs.

Voor de onderwijsinstellingen is dit geen nieuwigheid of lastminutewijziging. Ze werden eind mei al op de hoogte gebracht via de officiële kanalen. Het oude nieuws komt nu opnieuw bovendrijven omdat in Franstalig België dinsdag een identieke mededeling werd rondgestuurd.