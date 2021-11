Franse topvoetballer Karim Benzema schuldig bevonden aan afpersing in ‘sekstape-affaire’

Karim Benzema is woensdag schuldig bevonden aan medeplichtigheid bij een poging om collega-voetballer Mathieu Valbuena af te persen. Dat heeft de rechtbank in Versailles vrijdag meegedeeld. De Franse topvoetballer gaat in beroep tegen de uitspraak.

De spits van Real Madrid zou zijn voormalige teamgenoot bij de Franse nationale ploeg hebben aangemoedigd geld te betalen aan afpersers die ermee dreigden een sekstape van Valbuena te verspreiden. Valbuena moest naar verluidt 150.000 euro aan een vriend van Benzema betalen om te voorkomen dat de beelden openbaar werden gemaakt.

Het openbaar ministerie eiste voor Benzema, die niet aanwezig was wegens een Champions League-wedstrijd met Real Madrid, een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden en een boete van 75.000 euro. Dat werd uiteindelijk één jaar voorwaardelijk en de gevraagde boete.

De advocaten van de ploegmaat van Thibaut Courtois en Eden Hazard maakten meteen bekend dat ze in beroep gaan. ‘We zijn met verstomming geslagen door deze uitspraak’, klonk het. ‘Een beroep is dan ook noodzakelijk, waarbij hij vrijgesproken zal worden. De rechtbank maakte duidelijk dat hij niet op de hoogte was van alles in dit dossier.’

De vier andere betrokkenen kregen straffen van achttien maanden voorwaardelijk tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Benzema kon maximum vijf jaar en een boete van 90.000 euro krijgen.