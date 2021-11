Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) heeft woensdag een video verspreid waarin artsen en andere medewerkers de bevolking oproepen om zich aan de coronamaatregelen te houden en zo ‘de besmettingskraan dicht te draaien’. Alleen door de viruscirculatie naar beneden te krijgen, kan nog worden voorkomen dat de ziekenhuizen overspoeld raken, klinkt het.

‘Met de hulp van iedereen kunnen we het tij nog keren’, zegt Katrien Bervoets, algemeen medisch directeur van ZNA. ‘Daarom vragen we met heel ons hart: beperk je contacten. Draag een masker correct, dus ook over je neus. Was je handen en ventileer. Hou afstand. Laat je testen bij klachten. En laat je vaccineren. Zo heb je tot 14 keer minder kans dat je onnodig op intensieve zorg terechtkomt.’

Bedden tijdelijk sluiten

Ook ZNA moest de voorbije dagen naar eigen zeggen verschillende bedden tijdelijk sluiten door een gebrek aan beschikbare medewerkers vanwege de vierde coronagolf. Het gaat om zes bedden op intensieve zorg en tientallen hospitalisatiebedden. ‘Een op de tien verpleegkundigen is niet beschikbaar door ziekte, en dat stijgt’, aldus de ziekenhuiskoepel. ‘Dat komt door besmetting, quarantaine en de tol van 21 maanden werken in zware en emotioneel belastende omstandigheden.’ Sinds de start van de pandemie heeft ZNA al 4.549 covid-patiënten opgenomen, van wie 838 op intensieve zorg.

De oproep is volgens ZNA nodig om ervoor te zorgen dat mensen die dringende hulp nodig hebben, zoals verkeersslachtoffers en mensen die een beroerte of hartaanval kregen, de komende tijd nog steeds de nodige zorg zouden kunnen krijgen.