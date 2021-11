Overlegcomité zet licht op groen voor 5G-veiling: ‘Ruimte voor vierde telecomspeler’

Het Overlegcomité heeft het licht op groen gezet voor de veiling van 5G-licenties. Daarmee staat de deur ook open voor een vierde speler op de Belgische telecommarkt.

Vorige maand had de federale ministerraad al de koninklijke besluiten voor de veiling van 5G-frequentieveiling goedgekeurd. Het Overlegcomité, waarin de verschillende regeringen van ons land vertegenwoordigd zijn, moest nog groen licht geven. Dat is nu gebeurd. Het federale voorstel werd goedgekeurd zonder wijzigingen. ‘Dit is een belangrijke stap voor de uitrol van 5G in ons land’, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD) op Twitter.

De regeling maakt extra concurrentie voor Telenet, Proximus en Orange mogelijk. Er kan een operator actief worden op de consumentenmarkt, maar het is ook mogelijk dat de vierde speler zich enkel richt op bedrijven. Tot nu toe heeft enkel het Belgische Citymesh, onderdeel van de Limburgse IT-groep Cegeka, ambities getoond om die vierde speler te worden. Dat bedrijf richt zich in de eerste plaats op de bedrijvenmark met private netwerken.

‘Grote doorbraak’

De veiling van de 5G-licenties moet normaal gezien plaatsvinden in het tweede kwartaal van volgend jaar. De telecomregulator BIPT heeft maximaal 6 maanden de tijd nodig na het publiceren van de KB’s in het Staatsblad om tot een veiling over te kunnen gaan, zegt het kabinet van minister van Telecom Petra De Sutter (Groen).

‘Dit is erg goed nieuws voor ons land, na vele jaren van stilstand in het dossier, realiseren we eindelijk wat verschillende instanties van ons verwachtten, niet in het minst de consumentenorganisaties, alsook Europa en bedrijven die 5G-toepassingen willen ontwikkelen’, zegt De Sutter, die spreekt van ‘een grote doorbraak’.

Volgens haar kan een vierde speler mogelijk ‘positieve gevolgen hebben voor alle Belgen die momenteel hoge prijzen betalen voor hun GSM-abonnement’.

Volgend jaar eindelijk 5G-uitrol in België, én wellicht meer concurrentie op de markt.

Opbrengst

Over de verdeling van de opbrengst van de veiling, geschat op een kleine 800 miljoen euro plus jaarlijkse inkomsten, vonden de regeringen nog geen akkoord. Die discussie blokkeerde de discussie over de veiling aanvankelijk, tot beslist werd de opbrengst op een geblokkeerde rekening te plaatsen in afwachting van een akkoord.