Angèle speelt voorprogramma van Dua Lipa in Londen

Het Verenigd Koninkrijk kan in mei kennismaken met Angèle. De Belgische zangeres speelt op 2 en 3 mei het voorprogramma van popster Dua Lipa.

Op 2 en 3 mei speelt Dua Lipa een thuismatch. De Britse zangeres zingt dan in de O2-arena in Londen. Capaciteit: 20.000 bezoekers per avond. De zangeres van hits als ‘Levitating’ en ‘New rules’ heeft voor de gelegenheid haar vriendin Angèle uitgenodigd om het voorprogramma te verzorgen. De tour is een buitenkans voor de Belgische zangeres. Angèle mag dan aan de top staan in Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk heeft ze nog een hele weg af te leggen.

‘Ik neem de meiden met mij mee’, schrijft Dua Lipa bij de aankondiging van haar tournee. Elders in Europa wordt ze bijgestaan door de Zweedse Tove Lo en de Britse zangeres Griff. Bij Angèle klinkt het dan weer dat ze ‘niet kan wachten om opnieuw een feestje te bouwen met haar’. Dua Lipa en Angèle namen in 2020 al samen het duet ‘Fever’ op. De single stond acht weken lang op nummer 1 in de Vlaamse Ultratop.

Dua Lipa schrijft brieven

Dua Lipa kondigde ook nog aan dat ze een eigen nieuwsbrief op poten zet. Via Service95 – een knipoog naar haar geboortejaar – zal de zangeres voeding- en reistips geven en nodigt ze haar favoriete schrijvers uit om bijdragen te leveren. De zangeres deinst er naar eigen zeggen niet voor terug om ook complexere onderwerpen te behandelen. ‘We zullen het belangrijke werk dat activisten verzetten belichten en ruimte bieden aan complexere issues waar iedereen het over zou moeten hebben.’ Op Twitter deelde de zangeres al beelden van een ontmoeting met mensenrechtenactiviste Nadia Murad. Zij kreeg in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor jezidi-vrouwen.

De opzet van de nieuwsbrief, een mix van lifestyle-tips en serieuzere materie, doet denken aan Lenny Letter. De nieuwsbrief van actrice en regisseur Lena Dunham en haar creatieve partner Jennifer Konner liep van 2015 tot 2018, maar uitgever Condé Nast trok de stekker eruit toen het merk stopte met groeien. Ook zangeres Lorde communiceert via een nieuwsbrief met haar fans, maar het bekendste voorbeeld van een ‘celebrity nieuwsbrief tot lifestyle-imperium’ is allicht Goop van actrice Gwyneth Paltrow.