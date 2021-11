Weerbericht | Woensdag is bewolkt met kans op wat gedruppel

Het blijft woensdag vaak bewolkt, met kans op wat gedruppel. Het wordt niet warmer dan 8 graden, meldt het KMI. In het zuiden van het land is er kans in de voormiddag kans op rijmplekken.

De dag start in vele streken met lage wolken, nevel of mist. In de Ardennen zijn er echter brede opklaringen. In de loop van de dag kunnen er ook in het centrum enkele opklaringen ontstaan al blijft het veelal bewolkt. Het blijft overwegend droog met evenwel lokaal kans op een spatje regen en aan zee kans op een bui. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Ardennen en 7 à 8 graden in Vlaanderen.

Komende nacht wordt het opnieuw vaak bewolkt en is het nevelig en soms mistig. Lokaal kan de mist aanvriezen in het centrum en zuidelijke deel van het land. Enkele schaarse opklaringen zijn mogelijk. De minima liggen rond -3 graden in de Hoge Venen, rond het vriespunt in het centrum en rond 5 graden aan zee.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met tijdelijk wat regen vanaf de kust. Deze regen trekt in de loop van de dag landinwaarts en bereikt pas in de namiddag het zuiden. Over de Hoge Venen kan de neerslag wat winters van karakter zijn. In de late namiddag verschijnen er reeds enkele brede opklaringen in de noordelijke helft van het land. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden aan zee.

Vrijdag hangen er lage wolkenvelden ten zuiden van Samber en Maas terwijl er elders soms opklaringen zijn afgewisseld met hoge en middelhoge wolkenvelden. Lokaal is er kans op een bui. In de namiddag wordt het overal overwegend zwaarbewolkt door nadering van een neerslagzone. De maxima liggen tussen 1 graad in de Ardennen en 7 graden in het westen.

Het KMI signaleert verder ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. ‘Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie’, klinkt het.