Raoul Hedebouw enige kandidaat om voorzitter PVDA te worden

Raoul Hedebouw (44) is de enige kandidaat om voorzitter te worden van de PVDA. Dat heeft de linkse partij woensdag bekendgemaakt. De verkiezing vindt plaats op 5 december op het statutair congres.

De kandidatuur van Hedebouw komt niet als een verrassing. Hij spreekt vlot Frans en Nederlands en was tot nu actief als nationaal woordvoerder en als fractieleider voor de partij in het federaal parlement.

‘Ik ben kandidaat om Peter Mertens op te volgen, ook al is dat verre van vanzelfsprekend’, aldus Hedebouw. ‘Ik denk dat we klaar zijn met de PVDA om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met mijn kandidatuur wil ik mij in de eerste plaats ten dienste stellen van het collectief en - als ik op 5 december het vertrouwen krijg van ons congres - de PVDA verder doen groeien in heel het land.’

Afscheid van Mertens

Begin november kondigde huidig voorzitter Peter Mertens (51) aan dat hij eind dit jaar stopt als voorzitter van de arbeiderspartij. Hij wil zich toeleggen op de langetermijnstrategie en het schrijven van boeken. ‘Het is tijd om de fakkel door te geven’, zei hij aan De Standaard. Mertens werd in 2008 voorzitter toen de PVDA op een dieptepunt zat. Hij zette de partij opnieuw op de politieke kaart van België.